La historia de la primera pareja del mismo sexo que se casará en Chile

La pareja lleva siete años de relación y tiene dos hijos. INSTAGRAM/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 09 de Marzo 2022 · 09:26 hs

El ingeniero Javier Silva y el odontólogo Jaime Nazar será la primera pareja del mismo sexo que se casará en Chile, en una ceremonia que se realizará este jueves en las oficinas del Registro Civil, cuando entre en vigencia la ley de matrimonio igualitario.

En una entrevista a Las Últimas Noticias, la pareja -que lleva siete años de relación, de los cuales tres fueron bajo acuerdo de unión civil, y dos hijos- afirmaron que se trata de un hito “histórico” para las familias homoparentales.

“Siendo padres vimos que era necesario este cambio en la ley porque el acuerdo de unión civil no protegía a nuestros hijos en el sentido de que si alguno faltaba, el que no es padre biológico no tenía ningún tipo de custodia”, expreso Silva.

Nazar, en tanto, señaló que “es increíble saber que nuestra familia, nuestros hijos, no tienen nada que temer, que son iguales ante la ley que los hijos de nuestros vecinos, que podemos optar a los mismos derechos”.

“El matrimonio igualitario no le impacta en nada el resto de la ciudadanía, pero sí era una injusticia que nosotros no lo pudiéramos tener. No podíamos optar al postnatal. Yo tuve uno porque la empresa me lo dio”, agregó Javier Silva.

La nueva ley

La nueva legislación -que avanzó luego que el presidente Sebastián Piñera le diera urgencia legislativa durante el año 2021- permite la unión civil de las parejas del mismo sexo bajo las mismas condiciones que las heterosexuales.

También se cambiará el término de "madre" y "padre" por "progenitor", mientras que "marido" y "mujer", pasará a ser "cónyuges". En cuanto a los apellidos, su orden será determinado por los progenitores. Además se reconoce que la "filiación" puede ser mediante técnicas de reproducción asistida como también por "acto jurídico de reconocimiento".