"La inflación": delincuentes robaron una bodega y dejaron un mensaje al presidente Boric

Ladrones le dejaron un particular mensaje a Gabriel Boric

Por: L. Rivera 18 de julio 2022 · 18:16 hs

Delincuentes irrumpieron en una bodega de la empresa Caffarena, comuna de Maipú y escaparon en dirección desconocida. Según informó carabineros, los individuos estuvieron desde las 23 horas del domingo hasta las 4:00 de la madrugada del lunes, donde amarraron a los guardias de este recinto.

El capitán de Carabineros Eduardo Mancilla detalló que “posteriormente estos individuos ingresaron a las bodegas y se llevaron una cantidad indeterminada de especies, las que al momento (de esta mañana de lunes) se encuentran contabilizadas para posteriormente realizar un catastro”.

Pero eso no fue todo, pues los delincuentes, que no ha sido detenidos, se dieron el tiempo para dejar un particular mensaje al Presidente de La República, Gabriel Boric. En las dependencias de la bodega, se encontró un papel en que los sujetos emplazaron al Mandatario y lo llamaron a hacerse cargo de los problemas del país.

Por ejemplo, expresaron: “No al TAG y “No + alza de bencina”, a lo que después señalaron que “la inflación nos lleva a este asunto. Presidente Boric puro perro. Basta con tu humillación con el pueblo chileno”.

La aprobación de Boric

Este hecho policial, curioso debido al mensaje que dejaron los asaltantes, justo ocurre cuando se conocieron los datos sobre el desempeño del gobierno del presidente Gabriel Boric.

De acuerdo a la última encuesta Plaza Pública de Cadem, la gestión del Mandatario es aprobada por un 38% de los consultados. El rechazo a su desempeño, en tanto, disminuyó en un punto respecto a la semana anterior y cerró en 52%.

Estos números aparecen como una señal positiva y fueron obtenidos después del anuncio en la entrega de un bono de invierno para prácticamente ocho millones de familias chilenas. Un 95% de los encuestados conocía la medida y 70% la valora.