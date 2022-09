La particular respuesta de Maisa Rojas sobre las side letters del TPP-11: "No sé lo que son"

“No me voy a pronunciar porque ya se pronunció el ministro Marcel al respecto”, sentenció. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 23 de septiembre 2022 · 17:58 hs

Incredulidad generó la respuesta de Maisa Rojas, ministra de Medio Ambiente, sobre las cartas laterales o side letters del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también conocido como TPP-11, tras asegurar que no las conocía.

Esto, luego que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aclarara este jueves que "el Gobierno no se va a oponer” o entorpecer la discusión legislativa del acuerdo, el cual busca ser ratificado en el Senado.

Al respecto, Marcel puntualizó que "si el proyecto se aprueba, el Gobierno va a ver por separado el tema de las cartas laterales, porque eso también requiere legislación (y otro proyecto de ley). Ese es un tema que está en el programa de gobierno y confiamos que vamos a tener el apoyo de todos los partidos que forman parte de la coalición, independiente de la votación que hayan tenido respecto al tratado”.

Mario Marcel puntualizó que “si se aprueba la incorporación de Chile al TPP-11, también nos vamos a preocupar que este conjunto de países jueguen un papel más activo en lo que son las discusiones de comercio internacional”.

Ante estas palabras, la ministra Maisa Rojas fue consultada sobre esta situación, asegurando que no iba a referirse a ellas “porque no me corresponde”.

“El gobierno ya se pronunció de que no va a impedir las negociaciones que están en este momento en el Congreso”, agregó la secretaria de Estado.

Pero la prensa le volvió a preguntar sobre su postura sobre las side letters o cartas laterales, ante lo cual Rojas fue sincera: "No sé lo que son los side letters”.

“No me voy a pronunciar porque ya se pronunció el ministro Marcel al respecto”, sentenció.