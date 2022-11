La versión del ex jugador de la U que fue detenido por vender un vehículo robado: "No soy ladrón"

El ex jugador de la U Rodrigo Moya afirmó que quiere limpiar su nombre después de ser vinculado al robo de un automóvil. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Esteban López Á 12 de noviembre 2022 · 13:03 hs

Un ex futbolista de Universidad de Chile se vio involucrado en una confusa detención que, incluso, lo tuvo retenido en una comisaría de Maipú por un supuesto delito de receptación de un vehículo robado.

El involucrado, identificado como Rodrigo Moya, hoy retirado del fútbol profesional, intentaba vender su vehículo comprado el pasado 14 de octubre. Sin embargo, lo que desconocía Moya era que el automóvil, que incluso estaba a su nombre y firmado ante notario, tenía encargo por robo.

Posterior a los hechos, Rodrigo Moya entregó su versión de los hechos y en conversación con Radio Biobío, reveló cómo sucedió todo.

"Viajé y compré el auto el 14 de octubre y luego esperé que estuviera a mi nombre para poder venderlo. Verifiqué los papeles del vehículo y sólo tenía un parte por un problema de la autopista y lo cancelé. Es por eso que al momento de querer vender el auto, estaban todos los papeles al día", narró.

"Yo coloqué el auto en venta y como cualquier persona que ve el anuncio, me hablaron. Luego sucedió lo que aparece en las noticias, pero por lo que me pude enterar, sólo el computador del auto es el mismo de la persona que declara que se lo robaron. Los demás números de chasis y cosas así, no pertenecen a su vehículo", detalló el ex futbolista que defendió también la camiseta de Magallanes.

"Muestran sus placas y me detuvieron"

Mientras ocurría la venta del vehículo involucrado, Moya cuenta que "los primeros cinco minutos, todo normal, como cualquier persona. Luego comenzamos a hablar del auto, hasta que llegó una chica y posterior a eso, muestran sus placas y me detuvieron contra el capó".

Posteriormente, señala que uno de las personas que participaba de la detención, le señala que “estás claro que este auto es robado, te lo robaste”. A posterior se percata que comienzan a llegar más personas e incluso con perros.

"Que quede claro que no soy un ladrón"

La situación provocó una ola de reacciones en redes sociales, por lo que el ex jugador de fútbol afirmó que quiere limpiar su nombre.

"Quiero que se limpie mi nombre, que quede claro que no soy un ladrón. No soy líder de una banda, no me dedico a clonar vehículos. Fui estafado y me acusaron injustamente, sin averiguar lo que sucedió realmente", enfatizó Moya.

Finalmente, afirmó que "este es un problema que no me afecta tan sólo a mí, también a mis seres queridos e inclusos a ex compañeros del deporte, a quienes han citado, sin tener relación con lo que ocurrió". Por ahora, se está llevando a cabo una investigación para aclarar lo sucedido.