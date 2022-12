Largas filas en la embajada de Venezuela por trámites de pasaportes

Los migrantes venezolanos criticaron a la embajada por las condiciones en las que se mantienen a la espera del trámite. AGENCIA UNO/ARCHIVO

05 de diciembre 2022

Una larga fila de personas se registró durante la mañana de este lunes en las afueras de la Embajada de Venezuela en Chile, ubicada en la comuna de Providencia, hasta donde cientos de migrantes llegaron para realizar sus trámites de pasaporte.

La situación se viene arrastrado desde el fin de semana recién pasado, cuando las personas se aglomeraron en el exterior de la sede diplomática para concretar el trámite, en medio del sol y las altas temperaturas en la Región Metropolitana.

Varios ciudadanos extranjeros señalaron que habían sido citados a través de su correo electrónico para acudir a la embajada, pero desde la representación diplomática explicaron que se publicarían listas diarias con 600 números de cédula para pasaportes disponibles para el retiro.

Molestia por las filas

Varios ciudadanos venezolanos que llegaron hasta las puertas de la embajada expresaron su molestia con la confusa situación, criticando además las condiciones en las que se encuentran a la espera de la realización del trámite.

Este enojo también fue manifestado por la Asociación de Venezolanos en Chile, que criticó la labor de la embajada con sus conciudadanos.

“La cancillería venezolana no nos atiende, no nos responden correos, ellos no nos consideran sujetos de derecho”, expresó Patricia Rojas, presidenta de la organización, en declaraciones consignadas por Radio ADN.

La representante de la asociación de migrantes detalló que los trámites son para aquellos ciudadanos con una hora agendada previamente, por lo que la mayoría de las personas apostadas en el lugar podrían no ser atendidas.

Además, Rojas comparó además la situación de la embajada de Venezuela en Chile con las de otras sedes diplomáticas, como la de Argentina, la que a pesar de tener un gran número de trámites atiende a sus compatriotas en condiciones que son “mucho mejores”.