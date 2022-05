Las 6 Apps de organización más utiles para tu smartphone

Este tipo de aplicaciones pueden darte grandes beneficios para distribuir y realizar tus tareas diarias de manera eficiente. PEXELS

Por: Equipo El Dínamo 18 de mayo 2022 · 18:03 hs

Más allá de realizar llamadas, los celulares cuentan con características que los hacen unos de los dispositivos más completos que existen. Por esta razón, un smartphone puede ser muy útil para aquellas personas que necesitan organizar sus tareas diarias.

Al respecto, existen varias aplicaciones diseñadas para entregar una herramienta organizativa ideal para que puedas ordenar de la mejor manera tu día a día, gracias a calendarios y alertas, entre otras características.

Descubre a continuación algunas de las aplicaciones de organización más útiles que puedes tener en tu smartphone.



1. To Do Reminder

Una aplicación, disponible tanto para Android como para iOS, que es muy útil para quienes tengan una agenda ocupada y les guste organizarse hasta el más mínimo detalle.

To Do Reminder te permite programar con el asistente de voz tus tareas, así como también recordatorios para que no olvides hacerlas.

Además de esto, esta app es capaz de sincronizar fechas importantes con el calendario de Facebook y enviar recordatorios a los contactos.

2. Focus To-Do

Una app organizativa disponible en Android e iOS, ideal para quienes tengan problemas para concentrarse en sus tareas diarias.

Con Focus To-Do no solo podrás configurar avisos para que recuerdes tus tareas, sino que también programar el tiempo máximo que estimes conveniente en completarlas.

Además, esta aplicación cuenta con un temporizador que te avisa cada 25 minutos que es tiempo de tomarte un descanso de 5. Todo esto, basado en el “Método Pomodoro”, el cual tiene como fin administrar de mejor manera el tiempo que se le dedica a una tarea determinada.

3. Things 3

Se trata de una gran aplicación, que únicamente está disponible para los usuarios de dispositivos Apple.

Things 3 permite importar las grillas de tareas de otras aplicaciones y sincronizarla con la app Recordatorios.

Además de esto, puedes organizar tus tareas a través del asistente de voz, así como también usar etiquetas para organizarlas de mejor forma.

4. Google Calendar

Una aplicación que va incluida dentro del paquete de Google, por lo que está disponible tanto para usuarios iPhone como Android.

Te permite organizar tus tareas con recordatorios que pueden ser configurados para que lleguen a tu correo.

Además, Calendar es capaz de organizar reuniones en Meet con otros usuarios, a los cuales también les envía un recordatorio tanto por la app como por correo electrónico.

5. Google Keep

Esta aplicación de Google es menos conocida que Calendar pero igualmente útil.

Google Keep es una especie de post-it virtual con el cual puedes pegar recordatorios y tareas a realizar tanto para ti como para tus contactos.

Esta aplicación de smartphone cuenta con la ventaja de que permite utilizar el asistente de voz, por lo que no es necesario que escribas manualmente tus tareas. Está disponible en Android e iOS.

Elige una app de acuerdo a tus necesidades

Sin duda alguna, las apps organizativas pueden darte grandes beneficios para distribuir y realizar tus tareas diarias de manera ordenada y eficiente.

No obstante, lo importante es que sepas elegir la herramienta que más se adapte al tipo de tareas que tengas que hacer, ya que algunas son ideales para estudiantes o grupos de trabajo pequeños, mientras otras apuntan a quienes se quieren organizar con los quehaceres hogareños y/o familiares.