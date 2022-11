Las críticas por propuesta del Gobierno de limitar emisión de licencias médicas

La propuesta de la Superintendencia de Seguridad Social busca limitar la emisión de licencias a 10 al día. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 21 de noviembre 2022 · 15:35 hs

Críticas desde diversos sectores provocó una idea propuesta por el Gobierno, que busca la cantidad de licencias médicas que puedan emitir los médicos al día, para así evitar las irregularidades generadas con la entrega de documentos fraudulentos.

La medida fue deslizada por la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, quien habló sobre las acciones adicionales que se podrían tomar en conjunto con un proyecto de ley que se encuentra en la comisión de Salud del Senado, que pretende incrementar las sanciones y multas a médicos que emitan licencias sin justificación.

En una entrevista a El Mercurio, Gana señaló que "se necesita “retener al inicio, es decir, que no pueda emitir. La de la multa o sanción hoy está, pero es un proceso lento, y además, hay que aumentar las multas por el lado del proyecto. Pero también mediante el proyecto, ver cómo hacer que a estos altos emisores, en algún momento, se les retenga la posibilidad de emitir. Eso podría incorporarse como indicación; es algo que estamos conversando con el Ministerio de Salud”.

“En el fondo, si un médico ya emitió 10 licencias diarias o lo que sea que se establezca, el sistema se detiene por un momento y no lo deja emitir (...). Estamos con mucha esperanza y expectativa de que este proyecto de ley se tramite, que se apruebe, y que pueda incorporarse esta indicación para tener un límite”, manifestó.

Los cuestionamientos de los médicos

La propuesta de la Superintendencia de Seguridad Social no cayó nada bien en el Colegio Médico, que apuntó a un “desconocimiento” que existiría sobre el funcionamiento del sistema.

“Es una propuesta que es bastante mala. Y más preocupante que la propuesta en sí, esto habla de un desconocimiento profundo del sistema de licencias y de cómo funciona la herramienta en sí. Es bastante mala y es preocupante desde quien la emite”, expresó el secretario nacional del gremio, José Miguel Bernucci, a Radio Infinita.

El dirigente precisó además que la solución para frenar la emisión fraudulenta de licencias médicas “es bastante más multisistémica”, señalando que el Colegio Médico está de acuerdo con una mayor fiscalización a los profesionales que no cumplen con la ética.

Los cuestionamientos a la idea del Ejecutivo también vinieron del Congreso. La diputada Paula Labra (Ind-RN), señaló que la medida sería “un gran error”, porque “estarían pagando justos por pecadores”.

La ex seremi de Salud de la Región Metropolitana y ex directora de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) explicó que “en primer lugar se debe analizar a qué se debe el aumento de licencias médicas, no solamente suponer que es un mal uso”.

“Debemos reconocer que después de la pandemia las licencias psiquiátricas han tenido un importante aumento. Por lo tanto, limitar el número de licencias que puede emitir un médico al día es un grave error”, afirmó.

La parlamentaria también comentó que existen especialidades cuyas emisiones de licencias no se pueden comparar, porque, por ejemplo, un pediatra no entrega la misma cantidad de certificados que un traumatólogo.

“También se tiene que considerar la cantidad de pacientes que se atienen al día. Por lo tanto, tomar una medida así de arbitraria estaría perjudicando a muchas personas que realmente están enfermas y necesitan licencia médica”, concluyó.