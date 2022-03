Las declaraciones de los padres del Presidente Boric en medio del cambio de mando

Los padres de Gabriel Boric estuvieron presentes en el Congreso Nacional y vieron a su hijo recibir la banda presidencial que dio inicio a su mandato. AGENCIA UNO.

Por: Rodrigo León 11 de Marzo 2022 · 15:20 hs

Los padres del Presidente Gabriel Boric, Luis Boric y María Soledad Font, no estuvieron ausentes de la ceremonia del cambio de mando donde le dedicaron algunas palabras a su hijo, el nuevo mandatario de Chile.

En conversación con CHV y CNN Chile, Font aseguró estar 100% segura de las capacidades que tiene su hijo para conducir al país dentro de los cambios que busca generar. Solo le pidió que “siga siendo él mismo”.

“Él tiene el poder de convocar y esa es la base para lograr lo que queremos. Como soy mariana, le pedí a la Mater lo mejor para él y lo mejor para Chile”, añadió.

Además, la madre de Boric no escondió el orgullo que siente por su hijo en convertirse en el nuevo Presidente del país. “El es un hombre cercano, sencillo. Se ha convertido en un hombre admirable”, dijo.

“Los consejos se los di de forma privada, aunque no le tengo que dar consejos porque desde muy chico no me hizo caso. Lo único que puedo decir es que lo admiro”, reconoció.

Por su parte, Luis Boric, en conversación con CHV y CNN Chile, no escondió su emoción al ver a su hijo con la banda presidencial. “Uno comienza a darse cuenta del sentido republicano que tiene esta ceremonia y realmente emociona”, afirmó.

“Ver asumir a un nuevo presidente, que es el hijo de uno, pero todo el sentido que se ve para la nación, hace comprender lo importante que es el gobierno y cómo puede ayudar a nuestro pueblo”, indicó.

Luis Boric reconoció que “nunca” se imaginó a su hijo asumir como Presidente, pero espera que con el nuevo gobierno venga con “mayor bienestar para el pueblo de Chile, ir avanzando en disminuir las desigualdades y dar bienestar a la gente”.

“Como padres estamos ahí para cuando él necesite, como familia, nosotros vamos a ser papás de Gabriel como lo somos de Simón y de Tomás”, aseguró. Por último, reveló que “no es necesario darle consejos” porque “él sabe lo que tiene que hacer”.