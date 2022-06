Las duras palabras de los trabajadores del cobre a Boric: "Te tratamos como un caballero y tú nos vendiste"

El dirigente sindical recalcó que seguirán movilizados a nivel nacional, apuntando a que "le vamos a demostrar a ustedes la irresponsabilidad". AGENCIA UNO

Compartir











Por: Cristián Meza 22 de junio 2022 · 19:20 hs

Héctor Milla, secretario general de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), lanzó duras críticas al Presidente Gabriel Boric, a tildó de “poco hombre” en el marco de las movilizaciones por el anunciado cierre de la fundición Ventanas.

Milla compareció ante funcionarios de Codelco, recordando que apoyaron la candidatura de Boric en segunda vuelta, indicando que "tuvimos la esperanza. Vamos a apoyar a este Gobierno. Vamos a apoyar al señor Boric. Lo fuimos a buscarlo, lo llevamos a la federación, le abrimos la puerta, firmamos un documento de acuerdo con él y resulta que nos salió bastante, pero bastante -y lo quiero decir con responsabilidad- bastante poco hombre hueón. Bastante poco hombre señor Presidente. Te tratamos como un caballero y tú nos vendiste hueón. Y no estamos dispuestos".

El dirigente sindical recalcó que seguirán movilizados a nivel nacional, apuntando a que "le vamos a demostrar a ustedes la irresponsabilidad, porque este paro va a empezar en el cobre y va a terminar siendo un paro nacional, señores. Desde acá, desde Ventanas, desde donde estamos sufriendo, hacemos un llamado a todos los contratistas, a todas las personas que trabajan con nosotros día a día", añadió.

"Ojalá algún día, como siempre lo he dicho, seamos todos iguales. Que estos señores nos dejen nivelar hacia arriba. Hacia arriba. Así como se está diciendo hoy día la igualdad de género, y se sacan fotos los señores a nivel nacional que están por las mujeres y hacen los tremendos cuentos y resulta que las contratan y las contratan con el 50% de lo que gana uno. ¿Dónde está la igualdad? Por eso les decía no me hagan hablar, no me paren acá delante", argumentó.

El representante de la FTC también hizo alusión a la etapa como dirigente estudiantil del Mandatario, agregando que "en un país que hace tiempo los señores pingüinos marcharon, mis hijos pingüinos marcharon, y esos pingüinos nos están dirigiendo. Señores Pingüinos, esto es en serio. Este es el país. Es el país que ustedes pidieron. Ahora lo tienen. Sépanlo liderar, porque si no lo saben liderar, se lo vamos a quitar señores".