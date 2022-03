Ley No Chat: ¿Qué se prohíbe con esta ley y cuánto cuestan la multas?

Entre las sanciones se encuentra la suspensión de la licencia de conducir. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 17 de Marzo 2022 · 12:30 hs

Esta semana, el Diario Oficial publicó el reglamento de la Ley 21.377, más conocida como Ley No Chat, normativa que sanciona a los conductores que manipulen aparatos móviles mientras manejen vehículos.

Si bien esta ley comenzó a regir en octubre de 2021, este miércoles se promulgó el decreto 73 que reemplaza el artículo 19 de la ley, para precisar de mejor manera qué se entiende por sistema de manos libres y en qué casos se permite el uso de dispositivos electrónicos.



¿Qué se prohíbe con la Ley No Chat?

Se prohíbe la conducción de un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital que no venga incorporado de fábrica en él.

Incluye llamadas telefónicas, envío de mensajería, correos, manipulación de un GPS, entre otros.

Luz verde al uso de “manos libres”

Los conductores sí podrán utilizar sistema "manos libres" para dispositivos de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital.

Los “manos libres” permiten que el chofer utilice el teléfono y mantenga ambas manos en el manubrio del vehículo sin descuidar la conducción.

¿Puedo manipular el celular en la luz roja?

No, durante el tiempo completo de la conducción no se permite la manipulación del dispositivo. Ello también incluye los momentos en los que el conductor está esperando en una luz roja, en un taco, en una señal “PARE”, etc.

¿Cuáles son las multas?

La Ley No Chat modifica la Ley de Tránsito, trasladando la infracción desde el marco de faltas graves a las gravísimas, por lo que las multas a pagar aumentaron.

