Llamado de emergencia: Daddy Yankee moviliza al Gobierno, las policías, el transporte y el municipio

Tres conciertos animará el reggaetonero Daddy Yankee en Chile en el marco de su gira de despedida de la música.

Por: Luis Rivera 26 de septiembre 2022 · 16:28 hs

Del rock alternativo al reggaetón. Tuvieron que correr para desarmar el escenario de Coldplay para comenzar a preparar el de Daddy Yankee. El Estadio Nacional nuevamente tendrá una alta convocatoria cuando el cantante puertorriqueño salga en escena durante tres días consecutivos en el principal recinto del país (26, 27 y 28 de septiembre).

La experiencia con la banda británica movilizó al municipio de Ñuñoa que, a través de su alcaldesa, Emilia Ríos (RD) hizo un llamado urgente para que los asistentes a esta fiesta de la cultura urbana dejen sus automóviles en casa para evitar aglomeraciones y multas al no estar contemplados estacionamientos para este evento.

Fueron más de mil partes los que se cursaron en esta comuna producto de las infracciones que se cometieron en cuatro días de concierto de Coldplay y es por eso que Emilia Ríos recalcó la fórmula para llegar a la gira de despedida del reggaetonero Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente en todo el mundo como Daddy Yankee.

“Las zonas aledañas al Estadio Nacional no están habilitadas para estacionarse y, por favor, no caer en estacionadores irregulares que no están autorizados y hacen cobros en lugares que son multables”, dijo la jefa comunal.

En paralelo, la delegada presidencia de la Región Metropolitana detalló el movimiento policial que se desarrollará en torno a los recitales del cantante de 45 años. “Hemos tratado de mantener todo a punto para que no haya un 'llamado de emergencia’ durante estos días. Se ha reforzado un plan en coordinación con Carabineros y también con la seguridad privada. Habrá un refuerzo policial de 250 efectivos durante cada uno de estos días”, sostuvo Constanza Martínez.

En cuanto a los traslados, habrá un refuerzo de microbuses dentro de la capital, pues se estima que el “Big Boss” esté en el escenario hasta pasadas las 23 horas. Los recorridos 210, 210x, 103, 506 y 516 tendrán mayor circulación en las calles.

PDI está pendiente de Daddy Yankee por una demanda

Si bien Daddy Yankee no tiene más vínculo con Chile que el fanatismo de los que lo siguen, Ramón Luis Ayala Rodríguez está demandado por una supuesta estafa al cancelar tres conciertos en 2018. La productora Empire Digital lo demandó por, supuestamente, falsificar una firma.

Cristián Argomedo, dueño de esta empresa de producción de eventos, asegura que el entorno de Daddy Yankee presentó una rúbrica de manera irregular en los tribunales de Puerto Rico, en un hecho que está en la mira de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Hace cuatro años, el artista canceló tres recitales que tenía agendados en Santiago, Concepción y Coquimbo tras un pago de 500 mil dólares como indemnización. Sin embargo, la parte demandante asegura que pretende el desembolso de 3,6 millones de dólares de parte del cantante.

“Los hechos descritos sólo buscan instrumentalizar al Poder Judicial y a la Fiscalía para dañar la imagen del artista con una denuncia sin fundamento jurídico alguno, basándose en un peritaje judicial que no existe”, asegura Gianfranco Grattarola, abogado de Daddy Yankee en Chile.

"Se despachó una orden de investigar con el objetivo de tomar declaración a mi representado, Cristián Argomedo, y para Ayala Rodríguez, alias Daddy Yankee”, respondió Juan Pablo Buono-Cuore, representante legal del demandante.