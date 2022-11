Los 17 postulantes: así se eligirá al nuevo fiscal nacional que reemplazará a Jorge Abbott

Este lunes 7 de noviembre la Corte Suprema determinará una quina de candidatos a ser el fiscal nacional en lugar de Jorge Abbott AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 07 de noviembre 2022 · 12:23 hs

“El fiscal Jorge Abbott pasará a la historia como el fiscal nacional que cayó en la irrelevancia, su gestión quedó muy ‘al debe’. En su periodo de gestión no dictó normas internas, no hizo una focalización en los delitos, no tuvo conducción el Ministerio Público, eso se nota en la falta de gestión qué hay, en las diferencias qué hay entre las distintas fiscalías, porque donde hay un fiscal regional con una visión estratégica para perseguir delitos se nota y donde no lo hay también”.

Así va terminando el periodo de Jorge Abbott como fiscal nacional. Con críticas de parte de varios sectores políticos, incluidas estas palabras de la presidenta del PS Paulina Vodanovic en EL DÍNAMO, la gestión del abogado está llegando a su fin.

Este lunes, desde las 14:30 horas en adelante, los postulantes a este cargo comenzarán sus ponencias en las instalaciones de la Corte Suprema. Son 17 los juristas que están concursando para el puesto y cada uno de ellos deberán exponer en alrededor de 10 minutos sus experiencias y competencias para asumir estas funciones durante los próximos ocho años con un sueldo que bordea los 10 millones de pesos.

Cada uno de los aspirantes tendrá un número para realizar su exposición frente a los 21 jueces del máximo tribunal que están habilitados para votar.

El saliente Abbott asumió en 2015 en plena crisis de las instituciones con las denuncias de financiamiento irregular de la política y con hechos de corrupción que trazaron sus primeras funciones en el cargo. En la actualidad, quien sea el designado, deberá trabajar junto al resto de los fiscales en ofrecer soluciones a un periodo de la historia de Chile donde la seguridad y la delincuencia aparecen como las grandes inquietudes de la ciudadanía.

Quiénes son los postulantes y cómo sigue el proceso

Concluidas las presentaciones de los 17 postulantes al puesto de fiscal nacional, la Corte Suprema elegirá a cinco de ellos. Esa quina será enviada al presidente de la República Gabriel Boric para que él, luego, haga llegar al Congreso su propuesta.

En el Senado, la elección del mandatario deberá tener dos tercios de los votos para ser ratificada. De acuerdo a algunas versiones de La Moneda, el Gobierno y el Ministerio de Justicia esperan que por primera vez una mujer dirija al Ministerio Público, dando una nueva señal de feminismo en la administración del puntarenense.

Esta es la lista de los candidatos a ser fiscal nacional. Son seis mujeres y 11 hombres