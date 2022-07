Los convencionales que no llegaron a la ceremonia de cierre

La ahora ex convencional entregó sus razones para marginarse del acto. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 04 de julio 2022 · 12:54 hs

Este lunes se realizó el acto de cierre de la Convención Constitucional, en donde el órgano redactor entregó la propuesta final y en el que se decretó su disolución definitiva, en una actividad que no contó con la presencia de todos los representantes que fueron elegidos para el cargo.

La ahora ex convencional Teresa Marinovic (Chile Libre) avisó a través de las redes sociales que no sería parte del acto, en donde la mesa liderada por María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez entregó el texto al presidente Gabriel Boric.

“No estoy presente en ceremonia final de la Convención. No participaré de un acto en que se entrega un texto que dinamita los cimientos mismos de la República”, señaló la filósofa, quien protagonizó varias polémicas en el año en el que funcionó la asamblea.

Otro ex convencional que no llegó al acto, pero que de alguna manera hizo presencia, fue Jorge Arancibia (UDI). El ex comandante en jefe de la Armada y ex senador apareció conectado por Zoom desde su casa, en donde incluso tomó un té a la espera del inicio de la ceremonia.

Por el momento se desconocen las razones por las que el gremialista no estuvo presente en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Santiago.

La presencia y ausencia de algunas figuras en el acto de cierre fue tema de controversia, especialmente por la situación de los ex presidentes, quienes inicialmente no fueron invitados por la mesa directiva.