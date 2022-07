MIM descartó "mensajes de odio" hacia Carabineros en exhibición

El museo entregó un comunicado tras la difusión de imágenes del colectivo. MIM

Por: Sebastían Dote 12 de julio 2022 · 15:55 hs

El Museo Interactivo Mirador (MIM), entidad que es parte de la red de fundaciones dirigidas por la primera dama Irina Karamanos, respondió a las críticas de un grupo de diputados de RN, que exigieron el retiro de una exhibición del Colectivo Kontrabando para la Feria Invernal.

Los legisladores recurrieron a la Defensoría de la Niñez acusando una eventual vulneración de los derechos de los niños y jóvenes, debido a las obras realizadas por el colectivo, las que contienen algunos “mensajes de odio” en contra de Carabineros.

En un comunicado, el museo con sede en la comuna de La Granja respondió a la controversia y acusó una difusión de “información sesgada” sobre el tema, explicando que la Feria Kontrabando aún no se monta.

“Esta feria integra ilustraciones, afiches, grabados, stickers, vestuario, bordados, y una gran variedad de expresiones de impresión tipográfica, de carácter familiar, sin ningún sesgo ideológico, y enmarcado en la línea editorial de Invernal”, añadió.

El MIM enfatizó que “la feria fue invitada con el objetivo de difundir el rescate de una comunidad de artes y oficios gráficos análogos, hoy en extinción debido a la digitalización de los medios de comunicación, y es justamente un medio digital el que hoy levanta una noticia que lamentablemente fue difundida sin consultar al museo su veracidad”.

Desde el museo precisaron que en la instancia no se exhibirá el material que se difundió a través de redes sociales, y que “ha provocado que en redes sociales se denuncie el uso de fondos públicos, lo cual no es cierto, ya que entre el museo y la feria no existe una transferencia de recursos”.

“La noticia desliza que el museo promueve mensajes de odio hacia Carabineros de Chile, lo cual es falso. Entre Carabineros de Chile y el MIM ha existido una histórica relación de colaboración, la cual se ha visto reflejada en una serie de actividades realizadas durante la presente administración, permitiendo que la institución pueda difundir comunicacionalmente sus funciones, entre otras acciones de colaboración mutua”, agregó.

La entidad reiteró además “nuestros respetos a los esfuerzos de esta institución por actualizar sus protocolos y construir una relación armónica con la comunidad, acto del cual son parte todas las instituciones del Estado. Chile es uno solo, y todas las instituciones que lo componen nos debemos respeto y trabajo mutuo, y el MIM es un espacio que está comprometido sin excusas a este objetivo”.

“El Museo Interactivo Mirador es, ante todo, un espacio donde el conocimiento y las ideas se ponen a prueba, concebido como un espacio laboratorio, que hoy ha sido atacado injustamente. Es un espacio dinámico, vivo y en evolución, y tomaremos la presente situación como un acto por analizar y contrastar desde la perspectiva de las ciencias sociales. Somos un museo, y todo lo que nos pasa, es analizado acuciosamente”, mencionó.

Al final del texto, el MIM aseguró que “no promueve, promoverá o dará espacios a mensajes de odio o violencia de ningún tipo ni contra ninguna persona o institución, todo lo contrario, estamos convencidos que desde el respeto por el conocimiento y la regeneración de las confianzas, podremos alcanzar una relación armónica en nuestra sociedad, y lo haremos promoviendo una de las principales funciones del arte y la ciencia: cuestionar, elaborar, y difundir el conocimiento desde diversas vías, para construir una sociedad más equitativa y equilibrada”.

En el cierre, los encargados del museo llamaron a la comunidad a asistir a sus actividades y conocer sus detalles a través de los canales oficiales.