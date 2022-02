Madre de camionero asesinado en Antofagasta: "Lo tiraron como un saco"

La mujer durante la entrevista al matinal de Mega. CAPTURA

Por: Sebastían Dote 11 de Febrero 2022 · 11:16 hs

Milenka Herrera, madre del joven camionero Byron Castillo, exigió justicia por el asesinato de su hijo, quien cayó desde un paso nivel tras un confuso incidente con un grupo de ciudadanos extranjeros en una ruta de la Región de Antofagasta.

En conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega, la mujer expresó que "lo único quiero es que se haga justicia porque él no merecía morir en las manos de esas personas, si es que se les puede llamar así. A mí nadie me va a devolver a mi hijo".

“Mi nieto no va a conocer a su papá, era su primer hijo, y ellos le truncaron su vida, lo tiraron como un saco de no sé qué, no tuvieron piedad con él”, agregó.

Anteriormente Herrera había conversado con el noticiero Meganoticias, donde entregó algunos detalles del hecho. “Eran cinco camiones y él venía atrás, era el último. Yo sé que él no tendría que haberse bajado, pero no era para que le hicieran esto, menos que me lo tiraran como a un perro, porque ellos son los perros, no mi hijo”, expresó.

Carabineros logró la detención de tres sospechosos del crimen, quienes quedaron a disposición de los tribunales.

La muerte del camionero generó una serie de protestas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, las que incluyeron en bloqueo de rutas de parte de los transportistas.