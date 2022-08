Maite Orsini y Bomberos: "No quieren establecer protocolos de acoso sexual, aunque las violaciones proliferan"

AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 10 de agosto 2022 · 00:03 hs

La diputada RD Maite Orsini cuestionó el funcionamiento de Bomberos como institución, cuestionando entre otros aspectos la falta de control de gasto por parte de las autoridades, así como la falta de protocolos para hacer frente a casos de acoso sexual y violaciones.

En la Sala, Orsini precisó que “es hora que problematicemos la relación que tiene el Estado de Chile con los bomberos. Bomberos funciona hoy día como una institución privada -de la misma forma que una junta de vecinos o un club deportivo- y si bien cumplen una labor pública, el Estado y el poder civil no tienen ninguna injerencia en cómo se toman las decisiones respecto a cómo enfrentamos las emergencias en nuestro país”.

“Acá además se está proponiendo que se les paguen pensiones y se les reconozca el trabajo que realmente es muy valorable, pero no quieren control sobre sus políticas de control de emergencias, no quieren establecer políticas de no discriminación, todavía hay compañías en nuestro país que no permiten el acceso a mujeres. Es la única institución en Chile que sigue discriminando arbitrariamente a mujeres y a diversidades para entrar en sus filas”, puntualizó la legisladora, quien también es bombera.

La diputada Maite Orsini criticó que “no quieren rendir cuentas sobre los gastos que efectúan, no quieren establecer protocolos de acoso sexual, aunque las violaciones y el acoso sexual proliferan en las filas de Bomberos”.

“Entonces, o son realmente independientes y se financian por sí mismos o son dependientes del Estado, los financiamos nosotros y se ciñen a las normas que nos hemos dado todas las instituciones del Estado”, precisó.

La diputada Maite Orsini presentó un proyecto para que Bomberos incorpore normas para prevenir y sancionar delitos sexuales, luego que un estudio diera cuenta de una serie de episodios al interior de la institución.

Y es que en agosto del año pasado, la Fundación Yo Te Creo entrevistó a 392 voluntarias en todo el país, donde 181 reconocieron ser víctimas de abusos sexuales por parte de otros bomberos, mientras que 13 denunciaron ser violadas.

Ante estos hechos, la Junta Nacional de Bomberos reconoció que no puede aplicar sanciones, ya que cada compañía es un ente autónomo.