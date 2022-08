Mañalich estima que las isapres van a "desaparecer del mapa" en 2024

El ex ministro Mañalich entregó un sombrío pronóstico sobre el futuro de las isapres. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 19 de agosto 2022 · 10:47 hs

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, entregó un sombrío pronóstico sobre el futuro de las isapres tras el reciente fallo de la Corte Suprema, que dejó sin efecto alza de planes base anuales aplicado a sus afiliados.

En su resolución, el máximo tribunal acogió 12 recursos de protección y ordenó detener el incremento de 7,6% aplicado por Consalud, Colmena, Cruz Blanca, Vida Tres, Banmédica y Nueva Más Vida, al considerar una actuación arbitraria de las entidades al aplicar el alza sin entregar mayores antecedentes.

En declaraciones a Radio Pauta, el ex secretario de Estado planteó que la resolución de la Suprema "acelera, no la incertidumbre, la certidumbre financiera y jurídica para las aseguradoras de que no tienen espacio dentro de la seguridad social. No sería extraño que acelerara el cierre de algunas de estas aseguradoras en el corto plazo".

Mañalich aseguró que ante esta crisis un millón de personas beneficiarias de isapres que tiene enfermedades crónicas "no van a tener la cobertura ni el financiamiento. Un millón de pacientes en tratamientos quedarían dice desamparados por quiebra de isapres".

La otrora autoridad fue más allá y manifestó que "el destino de las aseguradoras privadas está escrita. En noviembre 2024 la industria isapres debería desaparecer del mapa".

"Con este destino sellado por la nueva constitución o mediante ley es evidente que el destino de las isapres es muy malo y es una situación bastante grave para pacientes más vulnerables", complementó.

En este sentido, el ex ministro miró con distancia la reunión que sostuvo la actual titular del Minsal, Begoña Yarza, con representantes de las entidades privadas.

"Como ella misma dijo en el punto de prensa, las isapres no tienen lugar en el sistema de seguridad social que el Gobierno ha definido. Por lo tanto, la conversación de ayer y su entusiasmo es un poquito ingenuo, porque en ese mismo momento la Corte Suprema estaba poniéndole una lápida a cualquier acuerdo que se tomara en este sentido. No es viable", enfatizó.