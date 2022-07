Marcel llama a la tranquilidad ante descontrol del dólar y pide el pronunciamiento del Banco Central

El dólar superó la barrera histórica de los $1.000, cerrando en una cifra récord de $970. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dinamo 06 de julio 2022 · 15:05 hs

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a la tranquilidad sobre los efectos que podría tener el descontrol en el precio del dólar, que durante la mañana de este miércoles superó la barrera histórica de los $1.000, cerrando en una cifra récord de $970.

Desde la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, el secretario de Estado reaccionó a la volatilidad cambiaria, la que está impulsada por el fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel global por los temores frente a una recesión.

“Esto no ha estado ocurriendo solo en Chile, sino que en todo el mundo. Hay factores de carácter global que están incidiendo, en particular las predicciones de una posible recesión en Estados Unidos y en otras economías grandes del mundo, particularmente en Europa”, explicó.

El ministro añadió que en el caso particular de nuestro país “hemos tenido una caída en el precio del cobre muy importante, cercana a los 100 centavos en un periodo corto de tiempo”.

Por las acciones que se podrían tomar en la materia, Marcel precisó que “es importante recordar que la política cambiaria es responsabilidad del Banco Central, y por lo tanto sería bueno, sería oportuno que también pudiera compartir su propio diagnóstico sobre lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, dado que es la institución que va siguiendo más de cerca los mercados”.

“Al Gobierno lo que le toca es preocuparse de amortiguar o compensar los efectos que esto pueda tener, especialmente en los sectores de menores recursos. Ese no es un impacto directo, porque afortunadamente Chile no es una economía dolarizada, pero sí ocurre de manera indirecta a través del impacto sobre algunos precios en particular y la inflación en general”, añadió.

En ese sentido, el ministro de Hacienda manifestó que “hay que estar tranquilos en cuanto a que factores que en el pasado hicieron vulnerable a Chile frente al tipo de cambio hoy día no están”.

Aun así, el jefe de la billetera fiscal señaló que “tenemos que preocuparnos del impacto que tenga sobre los precios domésticos”.