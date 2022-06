Marcela García, acusada de encubrir a presunto asesino de David Florido: "Dijo que me iba amar por el resto de su vida"

García inició una relación con Juan González, quien había dejado la prisión hace cuatro meses, y rompiendo en junio. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 20 de junio 2022 · 21:40 hs

Marcela García es la funcionaria judicial formalizada por encubrir a Juan González, quien es sindicado como el autor de los disparos que le costaron la vida al cabo David Florido y que prestó declaración tras ser detenida.

Y es que Carabineros del OS 9 llegó hasta su domicilio para intentar dar con el paradero de González, dejando ver de inmediato que era funcionaria del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago desde hace 12 años, a cargo de “todo el tema relacionado con las audiencias semanalmente y trabajo directamente con los jueces”.

Según detalló La Tercera, la trabajadora judicial conoció al inculpado en abril pasado en las afueras del Centro de Justicia, cuando "se estacionó un automóvil, color azul, marca BMW y me toca la bocina. Pensé que era porque quería ocupar el lugar donde yo me encontraba estacionada; se estacionó delante de mi vehículo (...), y el sujeto que conducía el auto me dice: hola, oye me das el número de teléfono y yo se lo grito".

Tras esto, inició una relación con Juan González, quien había dejado la prisión hace cuatro meses, y rompiendo en junio.

Fue en esos días que González le indicó a Marcela García que se iría a cortar el pelo, tras lo cual la llamó diciendo que "le habían querido robar el auto, y a raíz de un forcejeo con estos tipos le habían disparado en el pie", pero según Carabineros corresponde a un disparo recibido al momento de su huida.

Luego de encontrarse, se dirigieron a un motel en Colina, "retirándonos el día sábado 11 de junio a las 07:00 horas, trasladando a Juan hasta la comuna de Conchalí, por petición suya. No recuerdo bien el nombre de la calle donde lo dejé, cuando llegamos al lugar lo estaba esperando un auto Sedan".

Al día siguiente, el hombre le mandó un mensaje por WhatsApp, contándole que cuando estaba en la barbería "había entrado al baño y al salir se encontró de frente con una paca (sic) con quien había forcejeado, disparándole ella en el pie. Juan también me mencionó que había disparado junto con los otros sujetos que lo acompañaban (...) También me señala que no sabe que si de su arma salió el disparo con el cual murió el paco, porque todos habían disparado".

El día lunes 13 de junio recibió otro mensaje de González, donde le "decía textualmente que me amaba y que no me iba a olvidar y que me había ganado todo su respeto y lealtad y que me iba amar por el resto de su vida, a lo que yo le respondí por el mismo medio 'Te amo', finalizando la conversación".