Marino secuestrado en Ecuador fue rescatado con vida

Con vida fue rescatado el cabo de la Armada, Luis Toledo, secuestrado en Ecuador. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Esteban López Á 04 de diciembre 2022 · 10:42 hs

Con vida y en buen estado de salud fue rescatado el cabo de la Armada de Chile, Luis Toledo, quien había sido secuestrado el pasado martes 29 de noviembre en Guayaquil, Ecuador. Cabe recordar que el hombre había sido raptado por un grupo de sujetos que exigían 100 mil dólares para que fuera liberado.

Un equipo negociador, liderado por un integrante de la BIPE de la PDI en la Provincia del Guayas, logró contactarse con los secuestradores, pudiendo de esta manera rescatar al cabo Luis Toledo con vida y en buenas condiciones. De igual manera, la operación de rescate dejó a una persona detenida.

El subprefecto de la PDI y jefe de la BIPE en Concepción, Walter Oyarce, señaló que “los resultados son positivos. El equipo Especial de Negociación y Rescate de Rehenes en Ecuador logró recuperar con vida al ciudadano chileno que estábamos buscando”.

Además, el efectivo policial, afirmó que la operación fue realizada en un trabajo en conjunto con las policías ecuatorianas y la Interpol. Posterior al rescate, el subprefecto Oyarce confirmó que Luis Toledo “está en un centro asistencial y le comunicamos en su momento a la familia”.

El secuestro de Luis Toledo

Las alarmas se encendieron el pasado martes 29 de noviembre, cuando un grupo de sujetos había secuestrado el cabo de la Armada de Chile, Luis Toledo, quien se encuentra en Ecuador desde enero, ya que es parte de la dotación del buque escuela Esmeralda. Al momento de su secuestro, Toledo se encontaba con licencia sin goce de sueldo.

Su esposa, María Verónica Guartatanga, había señalado en Radio Cooperativa que "eran las 21:00 horas (hora local del martes pasado) cuando llegaba a mi domicilio y me percaté que mi esposo no se encontraba. Marqué su celular y estaba apagado. Inmediatamente, salí a buscarlo, pero no lo encontré. Me preocupé mucho y llamé a la Policía".

La situación gatilló en un importante operativo para poder dar con Luis Toledo, quien finalmente pudo ser rescatado con vida.