Marta Herrera descarta ser continuadora de Jorge Abbott en la Fiscalía Nacional

Marta Herrera lamentó las dudas que surgieron por su candidatura a fiscal nacional. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 18 de noviembre 2022 · 10:42 hs

Marta Herrera, actual directora Anticorrupción del Ministerio Público y candidata a fiscal nacional, descartó ser la continuadora de la gestión de Jorge Abbott, quien hace algunos días dejó el cargo tras cumplir la edad límite de 75 años.

La abogada, que es parte de la quina que fue enviada por la Corte Suprema al presidente Gabriel Boric, ha sido cuestionada por su supuesta cercanía con el ex jefe del organismo, quien enfrentó cuestionamientos por su doctrina, especialmente en los casos de financiamiento irregular de la política.

Herrera respondió a las dudas que genera su postulación y aseguró que tiene una visión “muy distinta” a la de Abbott en materias esenciales para la Fiscalía Nacional.

“Creo que tengo una visión bastante distinta a la del fiscal Abbott. Creo en el rol persecutor de la Fiscalía y por supuesto de protección a víctimas y testigos y un sistema que funcione en los roles que a cada uno le corresponden”, expresó la abogada a Tele13 Radio.

La postulante precisó que “no es que (Abbott) no haya creído en el rol persecutor, solo siento que él estaba en una posición en que nosotros tenemos que actuar algunas veces para ejercer atribuciones que, a mi juicio, no correspondían”.

La aspirante a fiscal nacional también reconoció que “no esperaba” que aparecieran cuestionamientos hacia su opción, recalcando que “debilitar una institución es muy delicado para todos y para quienes la queremos profundamente”.

La compleja elección del nuevo fiscal nacional

Marta Herrera es parte de una quina de candidatos a fiscal nacional, la que quedó incompleta tras la renuncia de Rodrigo Ríos. Los otros postulantes son Ángel Valencia, José Morales y Carlos Palma.

La abogada es la única mujer que postula y podría ser el nombre elegido por el presidente Boric para enviar al Senado, organismo que puso en duda el nombre justamente por su supuesta cercanía con Jorge Abbott.

De acuerdo al reporte de EL DÍNAMO, hasta el momento Herrera contaría con solo 3 de los 33 votos necesarios para su ratificación en la Cámara Alta.

Si el Senado rechaza la nominación presidencial, la Corte Suprema deberá elaborar una nueva quina, desde donde el Ejecutivo tendrá que seleccionar un nuevo nombre para proponer ante los parlamentarios.