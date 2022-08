Martín Pradenas fue condenado a 20 años de cárcel por violación y abuso sexual

Martín Pradenas fue condenado por siete delitos sexuales. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 26 de agosto 2022 · 14:19 hs

El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco condenó a 20 años de cárcel a Martín Pradenas Dürr, quien fue encontrado culpable de cinco delitos de abuso sexual y dos de violación, entre los que se incluye el caso de Antonia Barra, la joven que se suicidó en octubre de 2019 en Pucón.

La sentencia es menor a la solicitud de la Fiscalía de La Araucanía, que pedía 41 años de prisión en contra de Pradenas, por delitos cometidos entre que afectaron a seis víctimas (incluyendo a Barra y dos menores de edad). Todos estos hechos, ocurridos entre 2010 y 2019, también fueron dados por acreditados.

“Se le condena entonces a la pena única y total de 20 años de presidio mayor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargo y oficios públicos y derechos políticos; y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares, mientras dure la condena y el pago de las costas de la causa”, expresó el juez Leonel Torres.

El magistrado detalló además que a la pena total se le restará el periodo en que Pradenas se mantuvo con las medidas cautelares de arresto domiciliario y prisión preventiva, que se ha extendido por dos años.

El caso de Antonia Barra generó conmoción y que movilizó a la familia de la víctima, que luchó para que la causa fuera investigada en detalle por la justicia.

El 6 de agosto pasado, una vez que se acreditaron las acusaciones contra Pradenas, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, había destacado la actuación del tribunal, ya que "se sancionan todos los delitos que se habían acusado, no solamente la violación en contra de Antonia Barra, sino también las otras seis agresiones sexuales de distinto tipo que él cometió con víctimas que van desde los 13 años en adelante".

La autoridad también había plantado que “(el fallo) es muy relevante, porque pone el consentimiento en el centro. El consentimiento es la base de la discusión respecto a las agresiones sexuales, que no solamente que no es no, sino que solamente un sí es un sí".