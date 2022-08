Máximo Pacheco en la Cámara: "Cerrar la fundición Ventanas no fue una decisión improvisada"

La ejecución del cese está supeditada a la modificación de la Ley N°19.993, que obliga a la cuprífera estatal a mantener la capacidad de fusión en la fundición Ventanas para procesar los concentrados provenientes de la Empresa Nacional de Minería (Enami).

Por: Cristián Meza 17 de agosto 2022 · 20:35 hs

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, expuso en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara el proyecto de ley que permite que el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería de Enami se pueda realizar en instalaciones distintas a la fundición Ventanas.

Junto con ello, explicó a la Sala de la Cámara Baja cómo la empresa estatal abordará la decisión del directorio de avanzar en el cierre de la fundición ubicada en la comuna de Puchuncaví.

Pacheco fue enfático en recordar que desde 2011, tras la intoxicación en la escuela La Greda y a pesar de los múltiples esfuerzos e inversiones que Codelco ha realizado, “nunca se ha dejado de apuntar con el dedo a Codelco. Por eso, tras un peak de dióxido de azufre en junio, y que generó una situación de emergencia que nos obligó inmediatamente a reaccionar, parando la planta para anticipar una mantención. Luego, cité a una sesión extraordinaria de directorio, en la que se recolectaron los antecedentes de los últimos 11 años”.

Pacheco reiteró que la definición tomada por el directorio había que consultarla también con el gobierno, “porque una vez tomada la decisión, se debía venir a este parlamento a cambiar la ley para fundir los minerales, ya no en Ventanas, sino que en cualquiera de nuestras fundiciones”.

El ejecutivo dijo que este proceso “ha tenido consistencia y planificación, si no, no se entiende que ya tengamos un documento firmado por 10 dirigentes de los dos sindicatos de Ventanas, que concordaron con la administración un proceso de reconversión con empleabilidad, y que el acuerdo haya sido recibido con aplausos por los trabajadores y trabajadoras”.

De este modo, Pacheco respondió a las dudas planteadas por algunos diputados, asegurando tajantemente, que ésta “no fue una decisión improvisada, sino que viene analizándose desde hace casi una década”. En este contexto, la aprobación del directorio el 17 de junio fue catalogada como un “día histórico para la minería verde” y para el futuro de la principal productora de cobre del planeta, en su aspiración de convertirse en líder en protección ambiental.

Defensa del proyecto de ley

Una de las definiciones centrales del proyecto es que se mantiene en la misma división la capacidad de recibir los productos que envíe la Enami a Ventanas, y procesarlos en instalaciones distintas de dicha fundición.

“Tiene cero impacto para los pequeños y medianos mineros, a quienes les hemos asegurado que su mineral seguirá siendo enviado a Ventanas, donde se mantendrá el poder de compra, por lo que no habrá diferencia en los costos logísticos y le devolveremos cobre metálico. Eso no es improvisación. Eso indica que cuando tenemos que tomar decisiones dolorosas como éstas, lo hacemos bien y no improvisamos”, dijo Pacheco en la sala de la Cámara de Diputados.

Por eso, valoró esta discusión, además de declarar el proyecto de ley como histórico y como una política de Estado que le permitirá “a la principal empresa de Chile cumplir su aspiración de ser un referente en protección ambiental y de una minería verde, que beneficiará al país completo y que aportará a un mejor planeta para las futuras generaciones”.