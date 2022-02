"Me comenzó a ahorcar": víctima de agresión de carabinero en San Miguel entrega detalles del hecho

Roxana reconoció que "este pedacito de video ha sido para mi demasiado fuerte. Imagínese si yo veo el video completo, todo lo que pasó de principio a fin". AGENCIA UNO/ARCHIVO

03 de Febrero 2022

Este jueves se viralizó un video que daba cuenta de la agresión realizada por un carabinero a una mujer al interior de una comisaría. Si bien en un primer momento se señaló que el hecho ocurrió de manera reciente en Pitrufquén, el episodio se desencadenó en la 12° Comisaría de San Miguel en 2021.

La víctima de lo ocurrido, quien se identificó como Roxana -funcionaria del Hospital Exequiel González Cortés- entregó su testimonio a Hola Chile de La Red, donde indicó que llegó hasta el recinto policial para presentar una denuncia por violencia intrafamiliar.

Sin embargo, el involucrado "dijo que ahí no se hacían este tipo de denuncias y que nos fuéramos, diciéndole a la guardia que nos echaran".

Luego que ella insistiera en presentar la denuncia, el carabinero la amenazó con detenerla. “Yo le dije que estaba bien, que quedaba en calidad de detenida pero usted también porque me está agrediendo a mi, no yo a usted y él a viva voz dice aquí nadie va a poner denuncia porque esta es mi casa y en mi casa mando yo”.

Roxana relató que fue llevada a empujones hasta los calabozos, "después me sacó de ahí. Me llevó hacia el pasillo (que se ve en el video) y me comenzó a ahorcar. Yo con la desesperación le tomé la camisa y le volé un botón. Esa fue la única agresión que tuvo de parte mía".

Junto con ello, indicó que el registró que se hizo viral en redes sociales fue grabado por una compañera de trabajo que la acompañó hasta la unidad, quien también fue agredida por el carabinero.

Luego que el mayor de la comisaría revisara las cámaras de seguridad del lugar, fueron llevadas a constatar lesiones, donde se le diagnosticaron lesiones leves, mientras que su compañera resultó con una costilla fracturada.

Al volver a la unidad, el capitán le pidió disculpas por lo sucedido y que "había sido una agresión desmedida de parte del funcionario y que éste estaba arrestado y dado de baja por la institución".

Tras salir a la luz parte de los hechos, Roxana reconoció que "este pedacito de video ha sido para mi demasiado fuerte. Imagínese si yo veo el video completo, todo lo que pasó de principio a fin. Es fuerte para mí”.