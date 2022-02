"Me pusieron el fusil en la cabeza": el crudo testimonio de trabajadores atacados en Curanilahue

El ataque se perpetró en la comuna de Curanilahue en la Región del Biobío. CAPTURA

Por: Hernán Claro 02 de Febrero 2022

Después de un ataque sufrido por trabajadores de un predio ubicado en la comuna de Curanilahue de la Región del Biobío, los dependientes entregaron sus crudos testimonios de la agresión que quedó grabada en video y que se difundió durante la presente jornada.

Uno de los testimonios lo entregó el camionero que fue bajado del vehículo, amenazado y golpeado con un arma de fuego de grueso calibre.

"Cuatro encapuchados me pusieron el fusil en la cabeza, me descendieron del camión, me patearon bien pateado, me quitaron el camión y posterior lo quemaron”, acusó la víctima en entrevista con la radio Bío Bío.

A raíz del suceso, el hombre reconoció que quedaron “de brazos cruzados” y en una incertidumbre de no saber si “vamos a salir a buscar el pan para nuestras familias”.

“Aquí se les corta las manos a los empresarios, que son gente que se ha encalillado y está pagando letras”, profundizó.

El hombre agredido por encapuchados armados en Curanilahue también evidenció que el saliente gobierno de Sebastián Piñera “nunca hizo nada por nosotros” en los cuatro años que duró su gestión.

Además, lanzó críticas en contra del nuevo presidente Gabriel Boric y acusó que "tampoco va a hacer algo por nosotros”.

Ese no fue el único testimonio de los trabajadores atacados por el grupo de encapuchados. Un segundo dependiente, en tanto, contó que “traté de arrancar pero no se pudo, porque eran muchos”.

“Alrededor de las 8:20 de la mañana llegó gente encapuchada disparándonos”, explicó, junto con agregar que después el grupo procedió a incendiar sus máquinas.

Tras la acción del grupo terrorista, resultaron tres trabajadores heridos. Uno de ellos con un impacto de bala, otro golpeado con un arma en la cabeza y un tercero con trauma auditivo producto de la explosión de un neumático.

Respecto a los daños materiales, se informó que dos camiones forestales fueron quemados, así como también dos camionetas y cuatro otras maquinarias.