Megacorte de agua en Santiago: revisa cuánto durará la medida y cuáles serán los puntos de abastecimiento

El corte se realizará debido a la construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Compartir











Por: Gabriela Romo 07 de octubre 2022 · 09:48 hs

Durante la próxima semana varias comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas por un megacorte de agua anunciado por Aguas Andinas.

Según informó la empresa, el corte se realizará para facilitar las obras de construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago.

¿Cuánto durará el corte de agua en Santiago?

El subsecretario de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, indicó que la suspensión del suministro durará 12 horas, y se realizará desde el miércoles 12 de octubre a las 15:00 horas hasta las 06:00 horas del jueves 13 octubre.

"Indudablemente es un corte relevante que va a abarcar casi 300 mil viviendas, clientes de la ciudad de Santiago en el sector poniente, y que va a afectar algún tipo de funcionamiento de la ciudad", agregó Rivas.

¿A qué comunas afectará el corte de agua?

El corte del suministro afectará a ocho comunas de la Región Metropolitana las cuales son:

Santiago

Estación Central

Lo Prado

Pudahuel

Maipú

Cerrillos

Quinta Normal

Cerro Navia

En tanto, el perímetro exacto que se verá afectado por el corte de agua incluye las calles avenida Costanera Sur y avenida Santa María por el norte, Amunátegui y Zenteno por el oriente; Santa Isabel, Domeyko, Arica, avenida Gladys Marín, avenida Los Mares y Camino Casas Viejas por el sur; y Lanalhue, Ventisquero, El Tranque, Bravo Luco, San Pedro y Laguna Sur por el poniente.

Junto a ello, el subsecretario de Servicios Sanitarios advirtió que el comercio no puede funcionar sin el suministro de agua. “Los centros, instituciones, o el comercio no pueden operar si no tienen agua. Por lo tanto, una vez que se produzca el corte a las 15:00 horas, ese local o comercio no puede funcionar”, señaló.

¿Cuáles serán los puntos de abastecimiento?

El director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, detalló que habrá 96 tanques de agua que entregarán agua potable y que estarán distribuidos en las ocho comunas afectadas.

A eso se sumarán 35 camiones aljibes que estarán encargados de entregar suministro a las instituciones de salud.

Santiago:

Manuel Rodriguez/Huérfanos, Amunátegui 980, Toesca 2351, Claudio Gay/Bascuñán Guerrero, Padre Felipe Gómez de Vidaurre/Corte Suprema, República/Salvador Sanfuentes, Abate Molina/Salvador Sanfuentes, Sazié/Ejército Libertador, Dieciocho/Padre Diego de Rosales, Ejército Libertador/Domeyko, Av. Mapocho/Libertad, Andes/Almirante Barroso, Catedral/Almirante Barroso, Erasmo Escala/Esperanza, Erasmo Escala/Cienfuegos, Chacabuco/Rosas, Ricardo Cumming/Av. Mapocho, Catedral/General Bulnes, Erasmo Escala/General Bulnes, Huérfanos/Herrera.

Estación Central:

Padre Vicente Irarrázaval/Av. Ferrocarril, Toro Mazote/García de Cáceres, Padre Vicente Irarrázaval/Veteranos del 79, García de Cáceres/Orompello, Tránsito/Los Gladiolos, Manuel, Thompson/Recreo, Titán/Las Araucarias, Laguna Torca/ Av. El Parque, Manuel Chacón/Agustín Riesco, Tacna/Av. Obispo Manuel Umaña, Embajador Quintana/Abtao, Embajador Quintana/Cabildo, Calle Central (frente a Parroquia).

Cerrillos:

Avenida 3/Calle Cartagena, Avenida 4/Calle Martín de Solier, Avenida Buzeta/Avenida 8, Calle San Andrés/Avenida 6, Calle San Andrés/Avenida 2.

Quinta Normal:

Brisas del Río/Santa Adriana, Carrascal 4447, Samuel Izquierdo/Janequeo, Heriberto Rojas/Samuel Izquierdo, San Pablo/Radal, Tránsito/Jose Besa, Lo Espinoza/12 de octubre, José Tobías/Embajador Gómez, Lastenia Zúñiga/Nueva Platón, Abtao/Nueva Imperial, Progreso/Vicuña Rosas, Radal/Av. Mapocho, Martínez de Rosas/Radal, Av. Mapocho/Walker Martínez, Victorino Laynez/Huérfanos.

Cerro Navia:

Ronda de Niños/El Meli, Las Fragatas/Las Gaviotas, Lazarini/Isla Azores, Los Retamos/Vicuña Rosas, Petersen/Salvador Gutiérrez, EE.UU/Tomás Alba Edison, Sara Gajardo/El Alpatacal, 3 de julio/Salvador Gutiérrez, 5 de febrero/Siberia, Ambrosio O'Higgins/Av. Mapocho, Boroa/Río Douro, Caleuche/Río Baker, Galvarino/Sargento Candelaria, La Estrella/La Africana, Lazarini/Lisboa, Av. Mapocho/Galo González, Padre las Casas/Padre Liam Holoham, José Joaquín Pérez/EE.UU, Resbalón/La Capilla, Del Consistorial 6645 (Municipalidad de Cerro Navia).

Lo Prado:

Los Clarines/Las Acacias (Plaza), 9 de julio/Saturno, Gabriela Mistral/Eduardo Llanos, Varsovia/Ucrania, San Pablo 5959 (Municipalidad Lo Prado), Territorio Antártico/Pardo Villalon, San Pablo 5797, Dorsal/Las Torres, Santa Marta/Dorsal, Ricardo Vial/Gabriela Mistral, Territorio Antártico/General Buendía, Gabriela Mistral/Honduras (Unidad Vecinal N°5).

Pudahuel:

Av. Laguna Sur/Av. La Estrella, Av. Laguna Sur/Mar de Drake, Escritor Pedro, Prado/Valparaíso, Curacautín/Pje. La Mampara, Federico Errázuriz/Av. San Pablo, San Francisco/Av. La Estrella, Los ediles/Oidor Sancho, Federico Errázuriz/San Daniel, Av. Laguna Sur/Isla Grande, Tierra del Fuego, Av. La Estrella/El Cobre.

Maipú:

Camino Casa Viejas/Camino El Olivo