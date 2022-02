"Mi intención no era funar": cliente entregó detalles de viralizada cuenta de $162 mil en cocinería de Angelmó

El hombre entregó su versión de los hechos. CAPTURA

Por: Sebastían Dote 10 de Febrero 2022 · 16:14 hs

Una cuenta de $162.800 de una cocinería del mercado de Angelmó, en Puerto Montt, se transformó en viral durante esta semana, provocando diversas reacciones en las redes sociales.

El alto valor de los productos ofrecidos en la cocinería de una de las "picadas" más populares del sur de Chile generó indignación, pero también bromas y varias versiones sobre el origen de un cobro que, a simple vista, pareció abultado para el consumo realizado en el local.

Luis González, el comensal que pagó la cuenta, entregó varios detalles y realizó varias aclaraciones sobre la historia.

Durante una entrevista al matinal Mucho Gusto de Mega, el hombre explicó que “los precios de partida no estaban publicados, no había carta”.

“Yo vivo acá en Puerto Montt, soy de Santiago, pero vivo acá hace 15 años y el fin de semana recibí la visita de una prima de Santiago con su marido y sus tres niños y típico de Santiago, quiso ir al mercado típico de Puerto Montt que es Angelmó”, agregó.

González detalló que a la comida asistieron nueve personas en total -cuatro adultos y cinco niños-, y que eligieron aquel local porque estaba disponible y “tenía bonita vista al canal”.

“Pedimos y la sorpresa llegó cuando entregaron la cuenta. Nos sorprendimos, pero no nos hicimos mayor problema y pagamos nomás. No había opción de Redcompra ni nada, era solo transferencia electrónica”, complementó.

Por la viralización de la cuenta, González señaló que “lo hizo alguien más por mí, la verdad es que yo no tengo Twitter, le saqué la foto y se fue masificando esto”.

Aunque admitió que si bien en ninguno de sus viajes al sur había visto precios superiores a $14 mil o $18 mil por plato, no tenía la intención de hacer una denuncia en contra de la cocinería ni del mercado.

“Me da lata, porque mi intención no era funar a Angelmó ni al local. Tampoco he querido publicar el nombre del local ni nada. Para mí es lamentable, porque vivo hace rato en Puerto Montt, tengo cariño especial por la zona, por la gente del sur, mis hijos son puertomontinos, pero no estamos preparados para el turismo”, cerró.