Militares se retiran de La Araucanía tras fin del estado de excepción

29 de Marzo 2022

Este martes se concretó una salida masiva de efectivos de las Fuerzas Armadas desde la Región de La Araucanía, zona que hasta el sábado se mantuvo bajo estado de excepción constitucional.

Según lo consignado por 24 Horas, el retiro paulatino de los militares comenzó el fin de semana, pero durante esta jornada se concretó un éxodo mayor, con decenas de uniformados que abandonaron el territorio a través de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

El personal de las Fuerzas Armadas estuvo en el lugar desde octubre de 2021, cuando el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera decidió declarar el estado de emergencia en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín debido a los múltiples ataques incendiarios en la zona.

La medida -que fue renovada en varias oportunidades tras recibir la aprobación del Congreso Nacional- había sido rechazada por el actual oficialismo, que antes de llegar a La Moneda anunció que no solicitaría su renovación.

Ante esto, las autoridades informaron de un proceso de “desescalada” para mantener la seguridad en la zona, pero también avanzar en los procesos de diálogo con los diversos sectores que se mantienen en conflicto.

“El presidente Gabriel Boric había comprometido no prorrogar este estado de excepción, pero eso no implica que el Gobierno no tenga una preocupación y no tenga la tarea de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile, y por supuesto de quienes viven en la Región de La Araucanía y la Región del Biobío que es donde termina el estado de excepción”, señaló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

La autoridad afirmó que el plan para la desescalada del estado de emergencia en la macrozona sur tendrá “un conjunto de medidas que tienen que ver con fortalecer las capacidades de las policías para mantener sus labores preventivas y también las capacidades de control de hechos de violencia”.