Ministerio de Desarrollo Social dijo que ex seremi dejó el cargo por no denunciar una presunta violación

Patricia Hidalgo aseguró que le pidieron la renuncia por "no obedecer instrucciones sobre cómo votar proyectos que ella no quería aprobar". TWITTER.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 04 de diciembre 2022 · 12:09 hs

El Ministerio de Desarrollo Social salió al paso de los dichos de Patricia Hidalgo, quien aseguró que el Gobierno la obligó a aprobar proyectos con los que ella no estaba de acuerdo, e informó que a la ex seremi se solicitó la renuncia por no denunciar una presunta violación de una niña.

De acuerdo al comunicado emitido por dicha secretaría de Estado, a la ex funcionaria se le pidió la renuncia tras la "pérdida de confianza" debido a dicha situación ocurrida en un recinto para atender a personas que no tienen un lugar para pasar la noche.

En el texto se indica también que dicha pérdida de confianza fue motivada "por haberse desatendido formalmente respecto a la presentación de denuncias, cuestión que es obligación de toda autoridad política y funcionario público, ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle".

En el documento emitido por dicho ministerio se precisa además que "debido a estos antecedentes, además de la mencionada petición de renuncia, el martes 29 de noviembre el Ministerio de Desarrollo Social instruyó que se iniciara un sumario para establecer posibles responsabilidades administrativas y también se presentó una denuncia ante el Ministerio Público en la misma fecha".

La denuncia de Hidalgo

Cabe recordar que en una entrevista con radio Biobío la ex seremi Patricia Hidalgo aseguró que le pidieron la renuncia por "no obedecer instrucciones sobre cómo votar proyectos que ella no quería aprobar".

En la nota la ex autoridad regional manifestó que la delegada presidencial Constanza Martínez le solicitó votar a favor del Mall Vivo Ñuñoa, obra que ella rechazaba desde que fue concejala de la comuna.

"Desde ahí nuestra relación cambió porque ella nunca más me contestó el teléfono. Todo lo que yo le quería preguntar tenía que ser por WhatsApp", aseveró Patricia Hidalgo.

También planteó que se le pidió votar a favor del tramo 2 de la autopista Vespucio Oriente y de una planta de tratamiento de aguas en Quilicura.

Dijo que si bien en el primero se abstuvo, en el segundo, sin embargo, "termino aprobando porque recibo nuevamente un llamado de la subsecretaria diciéndome que tengo que presentarme a votar. Le dije que ok, que me voy a presentar, pero voy a rechazando. Y ella me dice que no, tienes que aprobarlo".