Ministerio de Justicia presenta Plan Nacional de Búsqueda para víctimas de desaparición forzada en dictadura

Por: Cristián Meza 22 de septiembre 2022 · 18:06 hs

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizó el primer encuentro nacional participativo para el diseño de Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada -detenidos desaparecidos y ejecutados políticos- durante la dictadura cívico militar en Chile.

La instancia, encabezada por la jefa de la cartera Marcela Ríos y la subsecretaría de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, inicia un espacio de discusión que permita ajustar el proceso, recogiendo la mirada de familiares, agrupaciones y sitios de memoria, presentando el proceso de diseño del Plan Nacional de Búsqueda, con énfasis en sus cuatro etapas. Además, se abordó con mayor detalle el rol de las agrupaciones de DDHH, la forma de participación, y la metodología que se utilizará.

La ministra Ríos señaló que “han pasado más de cuatro décadas, y aún existen más de 1.159 víctimas de desaparición forzada o de ejecución política, cuyos restos no han sido hallados, identificados, entregados a los familiares. Miles de chilenos y chilenas tienen algún familiar que aún está desaparecido o desaparecida y no solo no han logrado hacer un entierro, una despedida, como toda persona merece, sino que también en muchos casos no conocen toda la verdad, no saben en qué circunstancias sus familiares fueron detenidos y desaparecidos o ejecutados y, en la mayoría de los casos, tampoco se ha logrado justicia respecto de quienes perpetraron estos terribles crímenes contra la humanidad”.

Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, indicó que “la disposición de los familiares de buscar a los suyos en forma organizada, pero también en forma concordada con la autoridad, es algo que se ha recibido muy bien, al igual que la expresión pública de un mandatario comprometido con la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición”.