Ministra Orellana confirmó envío de proyecto para despenalizar aborto sin causales

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, anunció la presentación de un proyecto de aborto sin causales. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 03 de octubre 2022 · 11:15 hs

Antonia Cósmica Orellana Guarello, ministra de la Mujer y Equidad de Género, confirmó este domingo que el Gobierno presentará un proyecto para avanzar en la legalización del aborto sin causales.

La iniciativa fue anunciada luego que el diputado Cristóbal Urruticoechea (Republicanos) anunciara un proyecto para derogar la interrupción del embarazo y aumentar las penas, lanzando una criticada frase sobre la causal de violación, una de las que actualmente está permitida por ley.

La secretaria de Estado abordó estos dichos y aseguró que el Ejecutivo no retrocederá en este tema, y que incluso avanzará hacia el aborto libre, cumpliendo con una de sus promesas de campaña.

"Quiero ser bien clara: no ha lugar propuestas como la que han planteado dos diputados republicanos. O sea no sólo queremos avanzar, no vamos a permitir que se retroceda. Y lo que ellos plantean es bien grave", expresó la autoridad al programa Tolerancia Cero de CNN Chile.

Proyecto de aborto libre

La ministra Orellana contó además que el Gobierno preparará el ingreso de un proyecto que legaliza el aborto más allá de las tres causales actualmente vigentes, que abarcan el riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

La titular de la Mujer y Equidad de Género precisó que las conversaciones para avanzar con la propuesta comenzaron el 28 de septiembre pasado, durante la conmemoración del Día de Acción por el Aborto Seguro, donde se dialogó con diversas organizaciones feministas.

“El aborto seguro es más que el aborto legal, porque hay países que tienen aborto legal, pero no es seguro, entonces apunta también a la discusión social”, expresó.

Antonia Orellana explicó que se trabajará “cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer más”.

En cuanto a los votos necesarios, la ministra estimó que el oficialismo se cuadraría con el proyecto, comentando que “al menos respecto a la oposición está claro, con muy notorias excepciones, cuál es la posición que tienen respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

En ese sentido, planteó que la principal duda sería la postura del Partido de la Gente (PDG), admitiendo que con este grupo “hay un campo que no conocemos bien”.