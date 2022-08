Ministra Orellana tras veredicto contra Pradenas: "Es relevante porque pone el consentimiento en el centro"

La ministra destacó que la Ley Antonia se encuentra en trámite en el Congreso Nacional. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 06 de agosto 2022 · 13:56 hs

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, valoró el veredicto entregado por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que declaró culpable a Martín Pradenas por los delitos de violación y abuso sexual, incluyendo el caso de Antonia Barra, la joven que se suicidó en Pucón en octubre de 2019.

En una entrevista a Meganoticias, la secretaria de Estado analizó la resolución de la justicia, que dio por acreditadas las acusaciones en contra del hombre de 29 años por siete delitos sexuales cometidos entre 2010 y 2019, los que afectaron a seis víctimas.

Según la autoridad, el veredicto es clave porque "se sancionan todos los delitos que se habían acusado, no solamente la violación en contra de Antonia Barra, sino también las otras seis agresiones sexuales de distinto tipo que él cometió con víctimas que van desde los 13 años en adelante".

Además, Orellana planteó que “la sentencia indica la necesidad de fallar con perspectiva de género, y esto es muy importante, porque es algo que ha estado en discusión”, agregando que "fallar con perspectiva de género no es ser sesgado, por el contrario, es eliminar sesgos".

“(El fallo) es muy relevante, porque pone el consentimiento en el centro. El consentimiento es la base de la discusión respecto a las agresiones sexuales, que no solamente que no es no, sino que solamente un sí es un sí”, complementó.

En ese sentido, la ministra explicó que “le quiero decir a todas las mujeres que este fallo es bien recibido a nivel nacional no solo por lo importante que fue la indignación cuando supimos que Martín Pradenas quedó sin prisión preventiva, sino porque además todas conocemos a una mujer que fue agredida sexualmente y entonces ponerla en consentimiento y el decir sí, la autonomía de las mujeres para decir cuándo y cómo quieren tener relaciones sexuales de cualquier tipo, es fundamental y valoro mucho este fallo”.

La titular de la Mujer destacó además que la llamada Ley Antonia, que busca mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales y evitar su revictimización, está en trámite en el Congreso Nacional con un respaldo transversal.