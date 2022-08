Ministra Siches apunta a la "excesiva autonomía" de Carabineros y la PDI

La ministra Siches reiteró su postura sobre la "autonomía" de Carabineros y la PDI. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dínamo 22 de agosto 2022 · 09:54 hs

La ministra del Interior, Izkia Siches, reiteró este lunes su postura sobre la “autonomía” de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), organismo que dependen directamente de su cartera.

Hace algunos días, la secretaria de Estado había comentado las propuestas del Ejecutivo de cara a la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, comentando que “en la actualidad Carabineros es una institución autónoma y lo que esperamos es avanzar a mayor poder civil por sobre las policías”.

Los dichos de la autoridad fueron cuestionados y los tuvo que aclarar, apuntando a un “error de interpretación”, puesto que existe una autonomía de las policías en cuanto a las labores operativas.

Durante una actividad con representantes de la PDI, la ministra Siches comentó que “(hay que) reiterar que tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile mantienen una dependencia del Ministerio del Interior, pero, sin duda, también existe una excesiva autonomía que debe ser trabajada en conjunto”.

La ex presidenta del Colegio Médico planteó que para avanzar en esta materia se trabajará en “dos líneas”. “La primera línea tiene que ver con la reforma a las policías y la segunda el conformar el Ministerio de Seguridad. Ambas entidades nos permitirán avanzar en mayor dependencia por parte del poder civil”, precisó.

Presidente Boric reconoció error “indeseable”

El tema volvió al debate tras la reciente entrevista del presidente Gabriel Boric a Chilevisión Noticias, en donde admitió que la jefa de gabinete se equivocó en sus declaraciones. “Errores de esos hay, sí; son indeseables, sí; tiene que corregirlos, también”, manifestó.

“La ministra lo tiene claro y efectivamente fue una confusión en el momento, es algo que conversamos permanentemente”, señaló.

El jefe de Estado añadió que “no me cabe ninguna duda que, en el marco de la presión y exposición permanente que existe, cometió una equivocación que no trato de justificar, pero no creo que ella crea que efectivamente es autónoma”.