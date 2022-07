Ministra Yarza cree que demandar los afiliados es una mala estrategia de Colmena

Isapre Colmena afirmó que demandará sus afiliados que que han judicializado la tabla de factores.

Por: Rafael Carneiro 12 de julio 2022 · 12:31 hs

Este martes por la mañana, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, criticó el hecho de que la isapre Colmena, decidiera demandar a los propios afiliados que han judicializado el alza de planes. “Las organizaciones que tienen como responsabilidad la seguridad social, la relación con las personas que cuidan no puede ser por tribunales, no creo que puede ser una buena estrategia esa”, sostuvo.

Yarza fue entrevistada por Tele13 Radio y afirmó que "cualquier problema financiero, cualquier problema que tenga la Isapre, que lo resuelva, pero que no se lo traspase a las personas y menos a las personas que tiene como propósito cuidar”.

“Yo lo que insto a Colmena y a sus ejecutivos es que vuelvan a pensar esa medida, porque creo que camina hacia el sentido contrario, y ya hay una legitimidad media complicada con respecto a las Isapres y yo creo que esto va en ese camino, en no mejorar la legitimidad”, destacó.

En esta linea, sobre las alertas que dieron las seis Isapres del país, Cruz Blanca, Colmena, Consalud, Banmédica, Vida Tres y Nueva Masvida, que durante la última semana expusieron ante la Tercera Sala de la Corte Suprema los riesgos de impedir el reajuste de planes indicando que con esto ”está en riesgo la sostenibilidad del sistema privado de salud en Chile”, Yarza se mostró escéptica.

“A uno le llama la atención que estén a punto de quiebra cuando uno mira el desempeño de las Isapres. En los últimos años, yo diría 15-20 años, salvo el 2015 en que hubo este problema con MasVida, fue un desempeño desde el punto de vista de sus ganancias, bien exitoso”, detalló la responsable por la carpeta.

“Hasta el año 2020 en que hubo muy poca actividad del punto de vista de prestaciones por todo lo que significó la pandemia, y recién el 2021 tuvo pérdida”, aseguró.

“Entonces yo digo: organizaciones que son tan estratégicas, que tienen a cargo la seguridad social, yo me imagino que guardan para los momentos difíciles, me imagino que hay una forma de organizar los recursos para que en momentos más difíciles tengan de donde. Entonces a mí me llama la atención, y creo y pienso de que organizaciones de esa magnitud y de esta inspiración no podrían estar en esa situación”, afirmó.

La ministra Yarza sí conoce los números

Respecto a los dichos del presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, quien señaló en Radio Duna que tenía dudas de si la ministra Yarza “está realmente informada de los números que tenemos a la vista y los estados financieros revisados por la Superintendencia de Salud”, la ministra de Salud indicó que “tenemos a la vista los números”, y por tanto, conoce la situación.

“También pienso es que estas organizaciones se organizan en holding, son empresas más grandes. En fin, yo me imagino y creo que así debe ocurrir, que estos holding van apalancando, van haciendo un manejo inteligente”, sostuvo.

En caso de que ocurriese que una Isapre pasara a una situación de quiebra, añadió, “la ley tiene una forma de resolver eso hoy”.

“Yo no creo que ocurra, dado esta mirada más de largo aliento, que yo me imagino que hay recursos guardados par estos momentos”, reiteró.