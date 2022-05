Ministra Yarza responde a las críticas de Enrique Paris: "La comunicación de riesgo no es asustar"

La ministra respondió a su antecesor durante un acto por la celebración del Día del Teatro en Santiago. AGENCIA UNO/ARCHIVO

11 de mayo 2022

La ministra de Salud, Begoña Yarza, respondió a las críticas del ex titular de la cartera, Enrique Paris, quien criticó a la actual administración por la aparente pérdida de comunicación de riesgo frente a la pandemia de COVID-19.

En una entrevista a radio Cooperativa, el ex secretario de Estado cuestionó el bajo nivel de vacunación y acusó confusión en la flexibilización del uso de mascarillas en espacios abiertos y con más de un metro de distancia física.

“La percepción de peligro ha ido bajando enormemente en los últimos dos meses, entonces la gente tiene menos miedo, y, por otro lado, creo que la comunicación de riesgo desgraciadamente ha sido muy mala, muy confusa”, afirmó.

Paris también cuestionó el rol de las actuales autoridades, señalando que “ayer mismo el subsecretario dio unas señales muy confusas y la ministra también se ha equivocado varias veces y ha dado señales confusas. En una entrevista que dio la ministra en un canal de televisión, cuando le estaban preguntando por las mascarillas, tenía la mascarilla puesta al revés. Eso, desde una autoridad sanitaria, es algo gravísimo”.

Durante un acto por la celebración del Día del Teatro en Santiago, la ministra Yarza abordó el tema y sin mencionar a su antecesor planteó que “a veces dicen que esta excepción de dejar de usar la mascarilla en un espacio abierto, cuando no hay nadie cercano, es comprometer la comunicación de riesgo. Quiero decirles que yo creo que la comunicación no es asustar, no es poner medidas planas que no guarden relación con lo que está pasando del punto de vista epidemiológico”.

“La comunicación de riesgo es que yo pueda tomar las decisiones como ciudadano con la mejor información posible y que las medidas que se tomen sean coherentes con el momento epidemiológico”, agregó.

La titular del Minsal reforzó este punto en un mensaje en su cuenta de Twitter, donde explicó que “la comunicación de riesgo no es asustar a la población, es educar para que las personas tomen decisiones en coherencia a la situación epidemiológica”.