Ministra de Bienes Nacionales se atoró con comida y se aplicó a sí misma la maniobra Heimlich

La ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, vivió un angustiante episodio luego de que en medio de sus labores se atorara con un pedazo de carne. Esta situación la llevó a aplicarse a sí misma la maniobra de Heimlich, lo que le salvó la vida.

En conversación con LUN, la secretaria de Estado reconoció que por la falta de tiempo, opta por comer en su oficina. El día martes, cuando terminaba la búsqueda de terrenos para la construcción de viviendas, se comió un trozo de chancho, el que se atoró en su garganta impidiéndole respirar.

“Como estábamos apurados, no fui muy consciente de que tenía que masticar y me atraganté”, aseguró Toro, quien aseguró que “traté de tragar y eso hizo que me atorara más y me asusté, porque nunca me había pasado”.

Fue gracias al recuerdo de una salida con su padre a un restaurant, donde una persona vivió una situación similar, que recordó la aplicación de la maniobra de Heimlich.

“Hice lo mismo, pero esta vez sola. Tenía la idea de cómo se podía hacer y lo intenté, porque no podía hablar para pedir ayuda. Presioné mi estómago con fuerza contra el respaldo de mi silla para intentar liberar mi garganta y que el bulto saliera expulsado”, relató la ministra Javiera Toro.

“No es sano”

Aunque un asesor se dio cuenta de la situación y pidió ayuda, la propia acción de la titular de Bienes Nacionales logró salvarla y expulsar el trozo de comida. Cuando logró eso, entraron a socorrerla.

Su actuar, aseveró, fue “producto de la desesperación, porque me estaba ahogando de verdad. Luego de liberarme, empecé a reír, quizá de nervios, pero fue un momento muy angustiaste”.

A raíz de este episodio es que Javiera Toro reflexionó que “producto de la carga de trabajo, tragamos sin darnos cuenta, pero eso no es sano, hay que darse una pausa, porque los accidentes al momento de comer sí ocurren”.