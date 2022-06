Ministra de Minería aseguró que Quintero no será una "ciudad de peluqueros" tras cierre de Ventanas

La ministra afirmó que los 350 trabajadores de Codelco podrían ser reubicados en otras regiones. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 20 de junio 2022 · 11:34 hs

La ministra de Minería, Marcela Hernando, aseguró que el cierre paulatino de la fundición Ventanas de Codelco, ubicada en el eje industrial de Quintero y Puchuncaví, contará con planes para mantener el trabajo de los funcionarios que se desempeñan en la planta.

En una entrevista al programa Estado Nacional de TVN, la secretaria de Estado habló sobre el futuro de los cientos de trabajadores de la fundición, que contabiliza a 350 contratados directos y a cerca de 500 indirectos, quienes se dedican a labores de alimentación o seguridad.

“Codelco lo ha dicho, el presidente del directorio lo ha dicho, y el propio presidente (Boric) también lo aseguró, porque se trata de varias empresas, y es probable que existan repercusiones en varias empresas. Entonces existe una mesa que debe liderar el gobernador regional y allí deben participar todos los organismos que tengan que hacerse cargo de eso”, expresó.

Hernando señaló que la minera estatal también debe conversar con los contratistas, porque “como la refinería va a seguir funcionando, muchos de esos contratos van a seguir prestando servicios al complejo, entonces hay que partir por los trabajadores directos más lo indirectos”.

Por los 350 trabajadores director de la compañía, la autoridad explicó que pueden ser reubicados “en otras regiones y lo que ha dicho Codelco es que tienen planes de egreso, planes de reubicación en otras fundiciones, aprovechando el expertiz que tienen, cuando se habla de reconversión podría ser dentro de la misma minería”.

En cuanto a la reconversión, la ministra afirmó que “podría ser dentro de misma la minería”, para que así no se repita lo ocurrido tras el cierre de la industria del carbón en Lota, cuyo plan de reconversión falló al no lograr puestos de trabajo sustentables para los ex mineros.

“No pasará lo que se ha visto en otras partes, en Lota por ejemplo… Quintero no se convertirá en un nuevo Lota, en una ciudad de peluqueros, no”, complementó.