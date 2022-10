Ministra del Trabajo destaca que acuerdo CPC-CUT permitirá tener "una jornada de 40 horas para todos los trabajadores"

Para postular y obtener el Sello 40 Horas las compañías deben tener contratado a lo menos al 80% de los trabajadores y trabajadoras con una jornada ordinaria que no supere las 40 horas. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Cristián Meza 06 de octubre 2022 · 17:20 hs

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, junto al subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, encabezaron la ceremonia de entrega del Sello 40 Horas a 39 empresas de distinto tamaño y rubro.

De esta forma, ya suman 269 las compañías que cuentan con esta certificación, una iniciativa de la cartera que acredita a aquellas firmas que han reducido su jornada laboral de forma voluntaria, adelantándose al cambio legal que promueve el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Junto con felicitar a las empresas certificadas, la ministra Jara destacó que esas indicaciones cuentan con el respaldo de un acuerdo alcanzado en el Consejo Superior Laboral, instancia tripartita en la que participan el Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

“Se ha logrado constituir un acuerdo tripartito, un acuerdo laboral previo al proceso legislativo, que es una fórmula con la cual se trabajan internacionalmente los temas laborales, en la que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores impulsan el proceso de diálogo social”, dijo Jara.

Agregó que esa fórmula “nos permite avanzar en proyectos que algunos consideraban imposibles, pero que hoy día, con este acuerdo y con una implementación gradual a fin de cuidar el empleo, nos va a permitir tener en Chile una jornada de 40 horas laborales para todas y todos los trabajadores del país”.

Para postular y obtener el Sello 40 Horas las compañías deben cumplir con requisitos como tener contratado, conforme a la normativa del Código del Trabajo, a lo menos al 80% de los trabajadores y trabajadoras con una jornada ordinaria que no supere las 40 horas y que no sea menor a 30 horas semanales; no haber sido condenada por vulneración a los derechos fundamentales; y estar al día en el pago de las obligaciones previsionales de sus trabajadoras y trabajadores.