Ministro Grau recomienda ir al barrio Lastarria menos los viernes

Por: Cristián Meza 21 de Marzo 2022 · 16:26 hs

Nicolás Grau, ministro de Economía, entregó detalles de su encuentro con los comerciantes de la llamada “zona cero”, que incluye a la Plaza Italia y el barrio Lastarria.

En entrevista con Estadio Nacional de TVN, Grau apuntó a las medidas que tomara la cartera para impulsar el sector turístico y gastronómico en la zona, afectada por las protestas tras el estallido social.

El secretario de Estado detalló que “la gente con la cual me junté está bien enojada, pero nadie me pidió represión irracional, nadie me pidió un exceso de mano dura”.

Junto con ello, espera que se mantenga la presencia policial en el sector para enfrentar eventuales hechos de violencia.

Consultado sobre si existe contradicción en pedir disculpas a los locatarios en nombre del Estado por los destrozos sufridos y tras ello retirar 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado, Nicolás Grau indicó que se deben recuperar los barrios.

“Hay un círculo vicioso…las personas no van a estos barrios y como no van a estos barrios, no abren los locales..yo hoy día (domingo) fui a almorzar con mi familia”.

Ante esto, Matías del Río le preguntó si concurriría al barrio Lastarria los viernes, día en que se desarrollan manifestaciones y protestas en el centro de Santiago.

La respuesta de Nicolás Grau fue que “obviamente” no. “El viernes a las 7 de la tarde no iría con mi familia”, reconoció el ministro de Economía.