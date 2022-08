Ministro Montes cuestiona filtraciones tras detención de Llaitul: "Es algo que habla mal del sistema"

El secretario de Estado dejó en claro que "son hechos dolorosos para la ministra (Jeanette Vega) y todos los compañeros de trabajo de la ministra, le damos un abrazo a ella”. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 26 de agosto 2022 · 22:39 hs

Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, sacó la voz para referirse a la polémica generada por el llamado de una asesora de Jeanette Vega a Héctor Llaitul, que terminó con la salida de la militante PPD del Ministerio de Desarrollo Social.

Y es que el secretario de Estado cuestionó que se hayan filtrado a la prensa antecedentes de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco.

Montes, quien acompañó al Presidente Gabriel Boric en la entrega de viviendas en la región de Atacama, expresó que “es lamentable que esto ocurra y esperamos que haya los correspondientes sumarios e investigaciones para determinar cómo se produce eso”.

"Esto ha ocurrido otras veces, ahora estamos en una coyuntura particularmente delicada y que empiecen a salir los expedientes de una manera irregular de la Fiscalía, es algo que habla mal del sistema", puntualizó.

El secretario de Estado dejó en claro que "son hechos dolorosos para la ministra (Jeanette Vega) y todos los compañeros de trabajo de la ministra, le damos un abrazo a ella”.

“Sin embargo, él que ha tomado la decisión con todos los antecedentes ha sido el Presidente y por eso creemos que es una decisión que corresponde”, declaró el ministro de la Vivienda.

Pero el Presidente Boric también tuvo palabras esta filtración, luego que fuera consultado sobre si se realizará algún tipo de sumario por este caso.

“No me corresponde atribuirle a nadie la responsabilidad, porque no tengo pruebas de algo en particular, pero lo que sí pido que se investigue, porque todas las instituciones, no solamente las dependientes del Gobierno tienen que estar a la altura de esto y no colaborar con este tipo de filtraciones que al final terminan deslegitimando a la mismas instituciones”, dejó en claro el jefe de Estado.