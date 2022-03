Ministro Paris anticipa que ola de variante Ómicron "va a bajar rápidamente"

El ministro Enrique Paris afirmó que el número de fallecidos también irá a la baja. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 01 de Marzo 2022 · 11:17 hs

El ministro de Salud, Enrique Paris, habló sobre las cifras del COVID-19 durante los últimos días en nuestro país y aseguró que la ola de casos derivados de la variante Ómicron “va a bajar rápidamente”.

De acuerdo al secretario de Estado, en los peores momentos de la ola actual llegamos a tener un crecimiento semanal de las muertes -en la media móvil- de “siete días de casi un 90%”, sin embargo, hasta el balance diario del pasado 28 de febrero, el crecimiento semanal fue de 4%.

“Eso significa que la cantidad de fallecidos va a ir disminuyendo”, reveló el ministro de Salud en entrevista con la radio ADN, junto con destacar que “esta ola va a bajar rápidamente, es lo que estamos viendo y pronosticamos”.

Otro indicador que abordó Enrique Paris, fue el número de personas internadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que “ahora (febrero), tenemos un 3,5%, o sea, hay un aumento de 1,5% en este grupo que normalmente no está vacunado”.

“No es una aumento gigantesco, no hay que decir que esto está desbordado, pero sí hemos dicho miles de veces que el virus busca a los nichos donde no hay vacunas”, aclaró.

Paris asegura que norma sanitaria se relajará con el tiempo

Pese a que el ministro Enrique Paris anticipó el retroceso de la variante Ómicron en Chile, descartó de momento poner fin a las medidas sanitarias para enfrentar la enfermedad.

En palabras de secretario de Estado, “países que partieron con solo un tipo de norma sanitaria, como Australia, tuvieron graves problemas y debieron aumentar la tasa de vacunación”, mientras que en Chile, “nosotros fuimos más rápidos en ese sentido, siempre mantuvimos las normas sanitarias y la vacunación”.

Eso sí, según aclaró, “la norma sanitaria se puede ir relajando a medida que pasa el tiempo”.

“Las regiones que primero comenzaron en diciembre, ya están bajando en forma impresionante; en cambio las regiones que están en el centro del país como Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía no están bajando tanto. En el sur, Aysén baja un 30% y Magallanes un 20%. Es decir, hay una tendencia a la baja y hoy, tenemos por primera vez, menos de 100 mil casos activos”, recalcó el ministro de Salud.