Ministro de Agricultura sale en defensa del rodeo: "No lo comparen con el salvajismo de otros deportes"

Por: Cristián Meza 14 de septiembre 2022 · 16:29 hs

Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, participó de una actividad organizada por la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) y la Federación del Rodeo Chileno, los que firmaron un convenio para fortalecer las tradiciones chilenas y la ruralidad.

En el acto, el secretario de Estado rescató el rodeo como parte “de nuestra tradición, es increíble el avance en trazabilidad y cuidado animal, cuidado y respeto a los novillos. Entorno al rodeo, además, se aglutina la industria artesanal de Chile, nuestras canciones, nuestras culturas, la cueca, la tonada”.

Además, el ministro Valenzuela añadió que “el rodeo se expresa transversalmente en Chile; longitudinalmente desde la universidad hasta el rodeo laboral. Es una tradición que respetamos que ha hecho hoy en día una alianza extraordinaria para ayudar a la salud mental (…) toda una tradición que es parte de nuestra vida, de nuestro turismo rural, parte de lo que somos como país”.

En esta línea, el titular de Agricultura relató que “mi madre es de Doñihue y su familia es productora de aguardiente, mientras que mi esposa viene de una familia de crianceros, somos parte de este mundo (...) Tenemos claro el amor y el respeto hacia estas tradiciones”.

Respecto a las críticas de organizaciones animalistas, Esteban Valenzuela expresó que “hemos recibido a animalistas que tienen sus razones y estamos escuchando para mejorar esas peticiones y la industria lo tiene claro. Pero no comparen el rodeo con el salvajismo de otros deportes, no tienen nada de igual, aquí no se matan a los animales”.

En lo práctico, este convenio permitirá implementar programas destinados a asegurar que perduren la artesanía y los oficios chilenos, a través de capacitación en estos ámbitos a artesanos en aperos y atuendos chilenos, herrería y similares para personas del ámbito rural. Del mismo modo, se ejecutarán acciones que procuren la concientización sobre el bienestar animal y tenencia responsable de mascotas y la ejecución de buenas prácticas en el manejo animal.