Minsal confirma 126 casos de la viruela del mono en Chile

El 100% de los casos corresponde a hombres entre 18 y 58 años. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Compartir











Por: Gabriela Romo 10 de agosto 2022 · 12:10 hs

El Ministerio de Salud (Minsal) informó que hay 126 casos confirmados de la viruela del mono en Chile.

Al respecto, la autoridad sanitaria detalló que al 9 de agosto de este 2022, existe un caso probable, 98 que han sido descartados y 47 que fueron dados de alta.

En el informe epidemiológico del Minsal detalló que el 100% de los casos corresponde a hombres entre 18 y 58 años, con una edad promedio de 35 años.

Cabe recordar que el pasado viernes 24 de junio, el Minsal decidió decretar la medida de alerta sanitaria en el país debido a la presencia de la viruela del mono.

“El tema de las enfermedades emergentes, y en particular la viruela del mono o la viruela símica, que fue alertada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud el pasado 13 de mayo, lo que ha traído en los países es una conducta de prevención y una conducta responsable con la vigilancia. Y en Chile, en lo particular, que tenemos una historia de respuesta epidemiológica muy importante, bien hecha, no ha sido distinto en esta ocasión”, indicó la titular de Salud, María Begoña Yarza, en aquella oportunidad.

"Desde esa fecha lo que hemos instalado es un sistema de vigilancia epidemiológica en todo el país, tanto en la red pública como en la red privada. No solo en la red hospitalaria, sino que en la red de atención primaria", agregó.

Primer caso en Coquimbo

En tanto, la Seremi de Salud de Coquimbo, Paola Salas confirmó el primer caso de esa región. Según el reporte, se trata de una persona adulta, sin antecedentes de viaje en el corto plazo.



El sujeto se encuentra en buenas condiciones de salud y sin complicaciones, cumpliendo actualmente un periodo de aislamiento.