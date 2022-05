Minsal: contagios por COVID-19 entraron a un "momento de meseta"

MINSAL

Por: Sebastían Dote 05 de Mayo 2022 · 15:43 hs

El Ministerio de Salud (Minsal) señaló este jueves que los contagios con COVID-19 entraron a un "momento de meseta" en su evolución, tras meses en la caída de casos luego de las altas cifras alcanzadas durante enero y febrero por los efectos de la variante ómicron.

Durante una actividad en la comuna de Renca, el subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, analizó la situación luego que durante esta jornada se informara de casi 3 mil infecciones, superando las cifras de la semana pasada.

“Primero, dar un mensaje de calma con respecto a la situación de los contagios, no hay un incremento en los contagios, la situación se mantiene estable en las regiones del país. No hemos visto un incremento durante las últimas semanas, lo que sí, ya no hay un mayor decrecimiento de los casos, sino que estamos en un momento de meseta”, expresó la autoridad en declaraciones consignadas por Emol.

Cuadrado añadió que la meseta es “esperable después de haber tenido una baja muy importante de los casos. De hecho, en la mayor parte de los indicadores, nos encontramos en los mejores momentos durante los últimos meses”.

El subsecretario entregó estas palabras en medio de un operativo de vacunación contra el COVID-19 en la escuela Isabel Le Brun de Renca, en donde los estudiantes de entre 6 y 11 años de edad recibieron sus dosis de refuerzo.

“Cada vez que recibimos una vacuna contra la influenza o contra el COVID-10 estamos protegiéndonos a nosotros, a nuestras familias, a nuestros abuelos. Por esto es tan importante que sigamos avanzando y nos pongamos al día respecto a las vacunas y para eso necesitamos que los cuidadores y cuidadoras de niños y niñas entreguen sus autorizaciones para que puedan, de manera segura en los lugares donde están estudiando, acceder a estas vacunas”, destacó.

El representante del Minsal explicó que los operativos extramuro se trasladarán a los colegios, para respaldar la labor de los municipios.