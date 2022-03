Minsal descarta falta de stock de vacuna por escasez de dosis en Valparaíso

La ministra de Salud, Begoña Yarza, aclaró la situación en la zona. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 24 de Marzo 2022 · 14:25 hs

El Ministerio de Salud (Minsal) descartó que exista un quiebre de stock de las vacunas contra el COVID-19 luego que se reportaran falta de dosis en varias comunas de la región de Valparaíso.

La situación afectó principalmente a las comunas de Quilpué y Viña del Mar, en donde también se informó de escasez de vacunas contra la influenza, lo que estaría provocando un retraso en el plan de inoculación de otoño.

Según lo consignado por Soy Valparaíso, desde la Seremi de Salud de Valparaíso informó que “esta tarde llegarán 46.800 dosis de la vacuna vacuna Pfizer-BioNTech a la región, las cuales deben pasar por un proceso previo de descongelamiento y posterior autorización del ISP para liberación, distribución y uso”.

El problema, según los antecedentes preliminares, estaría ligado a un inconveniente técnico en la bodega de vacunas en la Ciudad Jardín, lo que obligó a reprogramar la entrega de las dosis a los municipios, pero ya fue solucionado.

El tema también fue abordado por la ministra de Salud, Begoña Yarza, quien en una actividad en el Palacio de La Moneda entregó detalles sobre la falta de dosis en la zona.

“No hay falta de stock de vacunas, lo que puede ocurrir es que la logística de esto tiene algunas dificultades y por tanto, muchas veces tiene que ver con la distribuirnos, los seremis recién instalados en las regiones tienen esto como primera prioridad”, manifestó.

La jefa de Estado precisó que "el seremi de la Región de Valparaíso está mirando en este momento para ver qué es lo que ocurrió, si la programación no fue la adecuada o si la distribución y la capacidad de respuesta y los tiempos de aquello no fueron los adecuados, en esto estamos, así que no hay falta de stock".

“Creemos que en el transcurso de la próxima semana, estos temas, como la oportunidad de la llegada de la vacuna a los vacunatorios deberían estar resueltos”, cerró.