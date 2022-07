Monsalve descarta extensión del Estado de Excepción a Los Ríos y compromete "medidas de seguridad previas"

El subsecretario lideró la reunión con las autoridades de Defensa. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 21 de julio 2022 · 12:28 hs

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó durante este jueves la extensión del Estado de Excepción a la Región de Los Ríos, aunque comprometió un incremento en las "medidas de seguridad previas" que permitan enfrentar los hechos de violencia en la zona.

Tras la reunión habitual con las autoridades de Defensa, Carabineros y las Fuerzas Armadas en el Palacio de La Moneda, la autoridad comentó que durante el miércoles se reunió con el fiscal de la región y autoridades locales, quienes manifestaron su inquietud sobre la situación en materia de seguridad.

“Si bien no hay unanimidad respecto a qué hacer (…) Sí puedo transmitir un sentido mayoritario de las autoridades políticas de la región y ellos quieren medidas de seguridad, pero les hemos planteado y ellos están de acuerdo en eso, iniciar una etapa previa a cualquier decisión respecto de un Estado de Excepción, es decir, mejorar condiciones de seguridad de manera previa”, explicó.

Monsalve anunció además anunció que el Ejecutivo volverá a concurrir al Congreso Nacional para "solicitar una prórroga del Estado de Excepción en los territorios donde hoy día rige: provincia de Arauco, provincia del Biobío, Región de La Araucanía".

Los gremios y parlamentarios de Los Ríos habían solicitado la aplicación de la presencia militar, acusando un incremento en los ataques incendiarios.

Carlos Bretti, dirigente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, cuestionó la visita del subsecretario a la zona, planteando que “esta fue una mesa de conversación más, en estricto rigor no tenemos nada concreto. Ofrece cinco mil millones de furgones, drones y otras herramientas que ya habíamos escuchado. Sentimos que hay poco o nada de avance”.

Por parte de los alcaldes, en tanto, miraron con distancia la posibilidad de decretar Estado de Excepción. “La medida no ha dado tantos resultados en La Araucanía. Las estadísticas bajan y suben en términos de delitos por lo que no sé hasta qué punto puede ser tan efectivo porque los militares no tienen la facultad de tomar detenidos”, manifestó el jefe comunal de Máfil, Claudio Sepúlveda.