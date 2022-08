Monsalve llama la calma: "Hoy día cualquier delincuente en Chile se atribuye ser parte del Tren de Aragua"

Por lo tanto, aquí no hay mitos ni instituciones criminales que puedan estar al margen de la ley. Les pido no dejarse llevar por la construcción de mitos”. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 05 de agosto 2022 · 18:31 hs

Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, aprovechó su visita al Biobío para hacer un llamado a la calma ante la presencia de la organización criminal venezolana Tren de Aragua en diversas ciudades del país.

"El primer llamado a todos los actores es a que no construyamos mitos detrás de las organizaciones criminales. En el caso de las extorsiones telefónicas que se están haciendo en la Región del Biobío -que constituyen un delito que se va a perseguir- se utiliza el nombre del Tren de Aragua, (ya que) que todos hemos contribuido a transformarlo en un mito y, por lo tanto, hoy día cualquier delincuente en Chile se atribuye ser parte del Tren de Aragua", declaró.

En esta línea, Monsalve fue claro: “¿Dónde están los integrantes del Tren de Aragua en Chile? En la cárcel: hay 10 personas procesadas en Tarapacá por ser parte y están en la cárcel, y hay 29 personas procesadas en la Región de Arica que están en la cárcel. Por lo tanto, aquí no hay mitos ni instituciones criminales que puedan estar al margen de la ley. Les pido no dejarse llevar por la construcción de mitos”.

Frente a sus palabras, el subsecretario del Interior fue consultado por la prensa sobre mayor precisión respecto a lo que quiso decir.

"No he dicho que (las organizaciones criminales) son un mito, he dicho que no los constituyamos en un mito donde cada delincuente en Chile, de Arica a Punta Arenas, ahora se atribuye ser parte del Tren de Aragua como si eso le diera estatus o si eso permitiera hacer más eficaz la comisión de un delito... No he dicho que sean un mito, he dicho no los transformemos en un mito", puntualizó el funcionario de Gobierno.

Junto con ello, recordó que en junio pasado se anunciaron 2.600 millones para implementar un sistema de identificación biométrica para migrantes en el norte del país.

"El Ministerio del Interior con la Policía de Investigaciones y la Organización Internacional de Migrantes están trabajando para que, de aquí a noviembre o diciembre, podamos implementar la identificación biométrica de los migrantes que han ingresado por pasos no habilitados. Eso implica que vamos a tener por primera vez un rostro, una huella y un nombre, que nos permita identificar y tomar decisiones respecto de esa persona y hacer más fácil identificar a aquéllos que tienen antecedentes penales", sentenció.