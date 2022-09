Monsalve repudia quema de buses en protestas de secundarios y confirma querellas

El subsecretario del Interior repudió los ataques al Metro y a buses del Transantiago durante las protestas de los secundarios. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 08 de septiembre 2022 · 16:05 hs

El subsecretario de Estado, Manuel Monsalve, lamentó los desórdenes registrados en diversas estaciones de la Línea 1 del Metro de Santiago y la quema de dos buses del Transantiago en las cercanías del Internado Nacional Barros Arana (INBA), que marcaron la tercera jornada consecutiva de protestas de estudiantes secundarios tras la victoria del Rechazo en el plebiscito de salida.

Desde el Palacio de La Moneda y tras una reunión con autoridades policiales por el estado de excepción en la Macrozona Sur, la autoridad rechazó la violencia y los actos que afectan la movilidad de las personas que se trasladan por Santiago.

"Esta movilizaciones no defienden ningún derecho de los chilenos. Le quita el derecho a los chilenos. A esos chilenos que van a tomar el Metro para llegar a su casa, para llegar a su trabajo, para retirar a sus hijos del colegio, o para llegar a descansar luego de largas jornadas de trabajo", manifestó.

Monsalve también habló sobre los planes para resguardar las estaciones ante el anuncio de nuevas protestas, comentando que “ayer hubo una reunión de coordinación, donde estuvo presente Carabineros, la Delegación Presidencial Metropolitana, el presidente del directorio del Metro y representantes del Ministerio de Transporte”.

“Hay un despliegue de fuerzas policiales que han permitido actuar de mejor manera para impedir los ingresos a las estaciones de Metro”, señaló, explicando que debido a esto se han cerrado algunos ingresos al tren subterráneo santiaguino de manera preventiva.

Por la quema de los buses y otros desórdenes, el subsecretario comentó que “ante hechos de violencia de esta naturaleza, el Gobierno se va a querellar, pero además, hemos acordado proponer una conversación intersectorial. Hemos acordado pedir una reunión con el Ministerio Público, porque nos interesa mucho que las personas que incentivan estos hechos, que no son estudiantes, sean identificados”.

“No puede ser que los estudiantes sirvan de primera línea de grupos de choque para intereses que no son intereses educacionales. Esas personas están escondidas, esas personas no dan su cara y nos parece que muy importante que a las instituciones que le corresponde, que es el Ministerio Público, las puedan identificar para que respondan ante el país y también ante la justicia”, enfatizó.

De acuerdo a panfletos que circulan en redes sociales, los secundarios pretenden revivir las acciones que antecedieron al estallido social de 2019 con evasiones masivas y sabotaje hacia el Metro. En esta oportunidad las demandas se centran en temas particulares sobre el funcionamiento de sus liceos, aunque también hay reclamos sobre el fracaso de la propuesta de la Convención Constitucional.