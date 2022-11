Monsalve responde a camioneros: "El Gobierno no va a aceptar condiciones"

Manuel Monsalve señaló que “mantenemos la voluntad de diálogo, nos gustaría llegar a acuerdo”, pero esta voluntad ”es sin condiciones y sin condicionamientos". AGENCIA UNO

25 de noviembre 2022

Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, salió al paso de lo señalado por los camioneros, quienes indicaron que se mantendrán movilizados, si el Gobierno no retira las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado.

Desde un punto de prensa en La Moneda, Monsalve dejó en claro que "el paro de camioneros hoy no tiene fundamento que lo justifique”.

“El gobierno no va a aceptar condiciones en términos de impedir que legítimamente use todas las facultades que el Estado de Derecho le da para garantizar el libre tránsito del país, por lo tanto, no va a mantener un proceso de acuerdo donde esa condición sea puesta en la mesa”, ´puntualizó respecto al llamado a retirar las querellas.

En esta misma línea, Manuel Monsalve sostuvo que han presentado 31 querellas por Ley de Seguridad del Estado y existen 12 personas detenidas, junto con aclarar que "hemos buscado responder a las demandas razonables que están detrás del movimiento, pero llegó el momento de que los dirigentes tomen la decisión de deponer el paro”.

El subsecretario indicó que "detrás del paro han habido fundamentos que el gobierno ha abordado y ha respondido, tanto en materia de seguridad pública, preocupación que consideramos legítima y como es legítima hemos dado respuesta y hecho planteamientos en materia de seguridad pública, como en materia de alza de combustibles”.

Manuel Monsalve señaló que “mantenemos la voluntad de diálogo, nos gustaría llegar a acuerdo”, pero esta voluntad ”es sin condiciones y sin condicionamientos. Es por el bien del país, no es para derrotar a nadie ni es para que nadie coloque condiciones a algo que el país requiere que es un buen acuerdo”.

El subsecretario apuntó que estas movilizaciones "afectan a las empresas productivas y también a quienes trabajan en esos sectores productivos, en momentos en que el país y el mundo viven situaciones complejas. El paro de camioneros está afectando la actividad económica del país”.

Junto con ello, detalló que "hay 30 bencineras que no tienen abastecimiento de combustibles en el norte y 55 estaciones de servicio con problemas de abastecimiento”.

Es por esto que anunció que se reunirá con Carabineros y la PDI para analizar los próximos pasos para el despeje de las rutas.