Motochorros roban camioneta que había sido comprada hace cuatro días en La Cisterna

Los motochorros robaron la camioneta intimidando a las víctimas con armas de fuego. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 13 de septiembre 2022 · 07:36 hs

Cuatro motochorros realizaron un violento portonazo durante la noche del lunes en la comuna de La Cisterna, en la Región Metropolitana, robando una camioneta que había sido comprada por su dueño hace exactos cuatro días.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas en la esquina de las calles Francia con Letras, cerca de una tenencia de Carabineros, en momentos en que la víctima volvía a su hogar tras la jornada laboral.

“Venía llegando con mi suegro de trabajar. Me dispuse a estacionarme al frente. Llamé a mi esposa para que me abriera el portón del garaje. En realidad, estaba full entretenido con el tema de la llamada. Cuando me percato es que me están tocando la ventana de la camioneta con armas de fuego”, relató el afectado, según lo consignado por Emol.

Los delincuentes obligaron a la víctima y a su suegro a bajarse de la camioneta, la que fue comprada hace cuatro días y no tenía seguro.

El capitán Carlos Pérez, oficial de ronda de la Prefectura Sur, informó que del grupo delictual, "dos de ellos premunidos de armas de fuego, a rostro descubierto lo intimidan y proceden a robar su vehículo. No hubo disparos en el lugar".

Los afectados también señalaron que los autores del hecho serían personas de nacionalidad extranjera.

¿Qué son los motochorros?

Los motochorros son delincuentes que se movilizan en motocicletas para realizar robos. La palabra viene desde Argentina, ya que combina la palabra “moto” con “chorro” (ladrón).

Este método, que es usado en varios países de Sudamérica, llegó a Chile hace algunos años, siendo directamente importado. La mayoría de los grupos que realizan robos a través de esta forma lo hacen en sectores del Gran Santiago.

Generalmente los involucrados en estos asaltos son dos personas, quienes se desplazan en una sola moto. Al momento de cometer el robo, suelen escapar a gran velocidad, lo que afecta a las víctimas.